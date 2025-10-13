La Selección Mexicana se despidió del Mundial Sub-20 de Chile 2025 en cuartos de final. El sábado pasado, el Tri no tuvo su mejor actuación en la competición tras ser derrotado en manos de la Selección Argentina por 2-0, perdiendo el invicto y quedando eliminado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué dijo? Gilberto Mora rompió el silencio tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

Los dirigidos por Eduardo Arce habían mostrado un gran nivel en los primeros partidos que les permitió estar entre los ocho mejores países del mundo. Empataron ante Brasil, lo mismo frente a España y vencieron a Marruecos. Mientras que en octavos eliminaron al anfitrión.

Uno de los pilares fundamentales del seleccionado mexicano en el certamen internacional fue Gilberto Mora. La joven joya mexicana se destacó con tres goles y dos asistencias en cinco partidos, siendo la máxima figura del equipo y la ilusión de todo México tanto ahora como también para el futuro.

Si bien no logró destacarse ante la Albiceleste, está claro que todavía tiene mucho para dar y gracias a lo que fue mostrando en su corta carrera, ya llamó la atención de varios equipos europeos que podrían ficharlo una vez que cumpla 18 años.

Publicidad

Publicidad

ver también Afición Argentina se burla de Gilberto Mora tras la eliminación de México del Mundial Sub-20: “¿Y el Messi mexicano?”

¿Gilberto Mora podría jugar en España?

De acuerdo a la información que brindó el periodista Roda en conjunto con Moi Llorens en ESPN Deportes, Real Madrid sigue muy en serio a Gilberto Mora y tienen informes muy positivos del mediocampista mexicano pensando en el futuro.

Además, otro de los clubes que también analiza la posibilidad de fichar al futbolista de Xolos es el Barcelona, aunque todavía saben que tiene que seguir creciendo: “A sus 16 años puede que aun necesite margen de crecimiento”, es lo que dicen en el club culé.

Publicidad