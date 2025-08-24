En el marco de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM y Puebla igualaron 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario en un partido sin muchas emociones pero que se dio un debut muy esperado por la afición de los Universitarios.

Y es que finalmente tras casi dos meses de su arribo, le mediocentro galés Aaron Ramsey sumó sus primeros minutos con la playera auriazul. Tras superar una lesión y ponerse a punto a nivel físico y futbolístico, el entrenador Efraín Juárez lo mandó al campo de juego.

Fue a los 62 minutos de partido. Cuando la voz del estadio anunció el cambio, una lluvia de silbidos fue dirigido para el resistido Guillermo Martínez. En tanto, el estadio explotó en aplausos y gritos al nombrarse al mediocentro que pasó por Arsenal, Juventus, entre otros.

El futbolista disputó poco más de media hora contando el tiempo añadido pero no pudo hacer valer su trayectoria en el trámite del partido. Si bien es un jugador que puede aportarle un gran valor al juego del equipo su larga inactividad ha provocado que no tenga esa lucidez que quizás la mayoría de los aficionados esperaban.

De acuerdo a los datos aportados por la aplicación Sofascore, el futbolista tuvo 16 toques de balón, 10/11 pases precisos, 2/2 pases largos y un tiro que se fue fuera. Será misión del entrenador que pueda tener injerencia en el juego de su equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas UNAM por el Apertura 2025?

De cara a la siguiente jornada del conjunto capitalino, estará viendo acción el próximo domingo 31 de agosto, cuando por la Jornada 7 del torneo local recibirá a Atlas en el Estadio Olímpico Universitario desde las 14:00 horas (Ciudad de México).

