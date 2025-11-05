Un fin de semana espectacular espera por delante para todos los fanáticos de la Liga MX, dentro y fuera de México: será el momento de la gran definición de la fase regular del Torneo Apertura 2025. Los clasificados y eliminados se confirmarán en esta última fecha. A continuación, repasa todo lo que hay que saber sobre la jornada 17 del certamen.

La última jornada tendrá su puntapié inicial con ‘La Máquina’ como puntero transitorio del Apertura, pero con los primeros cinco equipos separados por cuatro puntos: Cruz Azul con 35, Toluca con 34, América con 34, Tigres 33 y Monterrey 31, de los cuales los primeros cuatro se disputarán el liderato con vistas a los cuartos de final del campeonato.

Cruz Azul obsrva a todos desde arriba [Foto: Getty]

¿Cuándo comienza la jornada 17 del Apertura 2025?

La decimoséptima fecha de la fase regular del campeonato del futbol mexicano dará inicio este viernes 7 de noviembre, con tres propuestas muy atractivas para los aficionados. La agenda deportiva arrancará a las 19.00 hora CDMX, con el encuentro que protagonizarán FC Juárez y Querétaro, uno que sueña con los cuartos de final y otro con el Play-in.

Días, horarios y TV de los partidos de la jornada 17 del Apertura 2025:

En este desglose, la programación completa al detalle de la última fecha de esta primera ronda, con todas las transmisiones del fin de semana:

Viernes 7 de noviembre:

FC Juárez vs. Querétaro: 19.00 horas por Azteca 7, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

19.00 horas por Azteca 7, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network. Xolos vs. Atlas: 21.00 horas por FOX One y Caliente TV.

21.00 horas por FOX One y Caliente TV. Mazatlán vs. Necaxa: 21.00 horas por Azteca 7, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

Sábado 8 de noviembre:

Tigres vs. Atlético San Luis: 17.00 horas por Azteca 7, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network.

17.00 horas por Azteca 7, FOX One, Caliente TV y Azteca Deportes Network. Chivas vs. Monterrey: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

17.07 horas por Amazon Prime Video. Toluca vs. América: 19.00 horas por TUDN, ViX Premium, FOX One y Caliente TV.

19.00 horas por TUDN, ViX Premium, FOX One y Caliente TV. León vs. Puebla: 19.00 horas por FOX One y Caliente TV.

19.00 horas por FOX One y Caliente TV. Cruz Azul vs. Pumas: 21.05 horas por TUDN y ViX Premium.

Domingo 9 de noviembre:

Santos Laguna vs. Pachuca: 17.00 horas por ViX Premium.

La tabla de posiciones en la previa de la jornada 17 del Apertura 2025: