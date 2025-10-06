Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 12 del Apertura 2025

Este domingo finalizó la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Con varios encuentros atractivos, se registraron cambios importantes en la tabla de posiciones de cara a la próxima fase del torneo. Toluca mantiene su buen paso y quedó como único líder tras vencer 4-2 a León en condición de visitante, mientras que América goleó 3-0 a Santos Laguna y escaló al segundo lugar.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras el doblete de Germán Berterame con Rayados

Por su parte, Rayados de Monterrey volvió a dejar puntos en el camino tras empatar 2-2 ante Xolos de Tijuana y descendió al tercer puesto, quedando detrás de los Diablos Rojos y Las Águilas. El equipo regiomontano deberá mejorar en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por el liderato.

Un punto clave de la Liga MX es la regla de menores, que obliga a los equipos a garantizar un mínimo de 1,170 minutos acumulados por torneo para jugadores menores de 22 años. Esta norma busca incentivar el desarrollo de jóvenes talentos y su participación constante en los partidos oficiales.

En caso de no cumplir con esta obligación, los clubes podrían sufrir sanciones económicas y también perdida de puntos que los complicarían. Es un aspecto que los equipos no pueden descuidar si quieren mantener sus aspiraciones intactas.

Publicidad

Publicidad

Hasta la fecha, ocho equipos ya cumplieron con los requisitos de la regla de menores en lo que va del torneo: Chivas de Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Atlas, Tijuana, FC Juárez y Pachuca.

ver también ¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 5 jornadas de terminar el Apertura 2025?

La tabla de regla de menores de la Liga MX