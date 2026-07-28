El argentino no seguirá en el equipo felino y la directiva deberá buscar al nuevo entrenador para lo que se viene en la temporada.

Guido Pizarro ya no es más el entrenador de Tigres UANL. El argentino presentó la renuncia luego de lo que fue el empate 2-2 frente a Atlético San Luis por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, poniendo fin a un ciclo que comenzó hace apenas unos meses.

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La noticia fue confirmada por el periodista Willie González a través de sus redes sociales. Además, reveló que en las próximas horas Tigres publicará un comunicado oficial para anunciar la salida de Guido Pizarro y brindar más detalles sobre la decisión.

🚨 Guido Pizarro ha renunciado a ser DT de Tigres 🚨 pic.twitter.com/gBhsfRWKwq — Willie González (@WillieGzz) July 28, 2026

Según la información de Willie González, uno de los principales motivos de la renuncia es que Guido Pizarro no estaba conforme con el proyecto deportivo del club. A esto se suma su descontento con los futbolistas que iban a llegar al equipo en este mercado de pases, situación que terminó siendo determinante para tomar la decisión de dar un paso al costado.

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Tigres no tuvo un buen comienzo de temporada, los resultados y el rendimiento del equipo no fue el esperado, lo que llevó al DT a no continuar. Además, perdieron a una de sus máximas figuras, Ángel Correa, que fue vendido a River Plate.

Pizarro se va sin ser campeón como DT

Más allá de su salida, los resultados de Guido Pizarro al frente de Tigres no fueron malos. Durante su ciclo logró llevar al conjunto felino a dos finales, demostrando que el equipo fue competitivo y estuvo muy cerca de sumar un nuevo título. Sin embargo, en ambas ocasiones se encontró con el Toluca de Antonio Mohamed.

Lo más llamativo es que las dos definiciones se resolvieron desde el punto penal. Tigres estuvo a un paso de consagrarse en ambas oportunidades, pero no logró imponerse en las tandas y terminó quedándose con el subcampeonato tanto de la Liga MX como de la Concachampions.

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