Piero Quispe jugó un total de 71 partidos con Pumas y rescindió su contrato después de dos años y medio.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM en los primeros meses de 2024 y el peruano jugó un año y medio en el conjunto auriazul antes de irse a préstamo. Sin embargo, el centrocampista no rindió de la manera que se esperaba y en este mercado el jugador rescindió su contrato.

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El peruano jugó la última temporada en el Sydney FC a préstamo y, una vez que regresó, Pumas rápidamente cortó el vínculo del jugador. Una vez que quedó libre, Piero Quispe tomó la decisión de regresar a Universitario.

Piero Quispe es un futbolista nacido y surgido del Club Universitario de Deportes. Después de ser campeón nacional con este equipo, el jugador proyectaba un crecimiento en su carrera con el fichaje de Pumas que no pudo darse.

Piero Quispe en Universitario de Perú (Getty Images)

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Las cifras de Piero Quispe en Pumas

Piero Quispe jugó 71 partidos con Pumas, en los que convirtió 5 goles y dio 4 asistencias. El peruano fue más considerado con Gustavo Lema, pero una vez que llegó Efraín Juárez el futbolista empezó a perder terreno.

Piero Quispe llega como agente libre a Universitario de Perú y firmó un contrato hasta diciembre de 2027. El ex jugador de Pumas espera recuperar su buen nivel con el equipo donde nació tras su irregular paso por México.

En síntesis

Piero Quispe rescindió contrato con Pumas y regresa a Universitario de Perú.

rescindió contrato con Pumas y regresa a Universitario de Perú. El mediocampista Piero Quispe firmó un contrato con Universitario hasta diciembre de 2027.

firmó un contrato con Universitario hasta diciembre de 2027. Durante su paso por Pumas, Piero Quispe disputó 71 partidos y anotó 5 goles.