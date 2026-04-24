La jornada 17 arrancó con un espectacular partido: Querétaro venció por 2-1 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el último encuentro de ambos en este Clausura 2026. De este modo, los ‘Gallos Blancos’ cortaron con la dulzura y le estropearon el adiós a la ‘Franja’ con su afición, hasta que se vuelvan a ver en el próximo campeonato.

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Tempranamente en el juego, Brayan Garnica había abierto el marcador para el cuadro local a los 10 minutos. Sin embargo, a los 15′ él mismo se fue expulsado por roja directa y complicó las cosas. En el complemento, la visita tomó valor, lo fue a buscar, y dio vuelta el resultado con goles de Ali Ávila y Daniel Parra, a los 55 y 79 minutos.

¿Cómo quedó Puebla en la tabla de posiciones del Clausura 2026?

En el caso de ‘La Franja’, el equipo de Albert Espigares cerró otra desilusionante campaña en la Liga MX, y acabarán en el 17° y anteúltimo puesto del torneo, ya que Santos Laguna ya no puede alcanzarlos. Cosecharon apenas 13 puntos de 51 posibles, tras cosechar tres victorias, cuatro igualdades y diez derrotas.

¿Cómo quedó Querétaro en la tabla de posiciones del Clausura 2026?

Por el lado de los ‘Gallos Blancos’, el conjunto de Esteban González terminó con la flecha para arriba: llegaron a la 11° colocación del certamen, aunque aún pueden superarlos otros equipos. En este certamen, obtuvieron 20 unidades en 17 presentaciones, producto de cuatro triunfos, ocho empates y cinco caídas.

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Ali Ávila revivió al Puebla y Parra lo remontó [Foto: Gallos]

¿Cómo está el palmarés de Puebla y Querétaro tras el Clausura 2026?

Con una nueva eliminación en primera ronda, ambos equipos volvieron a quedar lejos de siquiera acercarse a competir con las grandes potencias. Puebla se mantiene con sus dos títulos de Liga MX (temporada 1982-83 y temporada 1989-90), mientras que contrariamente Querétaro continúa sin títulos de Primera División del futbol mexicano. Mañana se disputarán seis partidos más de la jornada 17 y el domingo se cierra la fecha con los últimos dos juegos.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026 en la jornada 17:

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La tabla de goleo EN VIVO del Clausura 2026 en la jornada 17: