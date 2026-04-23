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Clausura 2026

¿Se salvan? La noticia que recibieron Puebla, Santos Laguna y Mazatlán tras ser colistas en la tabla de cociente

Los Franjeados, los Guerreros y los Cañoneros recibieron una gran noticia tras ser colistas en la tabla del cociente en la temporada 2025-26.

Puebla, Mazatlán y Santos Laguna recibieron una gran noticia tras ser colistas en la tabla del cociente
© GeminiPuebla, Mazatlán y Santos Laguna recibieron una gran noticia tras ser colistas en la tabla del cociente

Una notica que se instaló a principios de 2026 pareciera tener un punto final tras la reunión de este semana entre los dueños de los equipos de la Liga MX. Una medida que beneficiaría de manera clara a los peores conjunto de la temporada 2025-26.

La Primera División de México tiene planeado eliminar las multas por cociente, siendo una medida en medio de una reestructura que busca estabilidad y redefine la presión deportiva en la parte baja de la tabla. El periodista Carlos Ponce de León reveló la actulización del tema.

Así lo manifestó en un posteo en su cuenta personal de ‘X’: “SE ACABARON LAS MULTAS. Dentro de los puntos clave de la Asamblea del jueves, se confirmará que a pesar de que el reglamento contempla multas a los últimos tres de los porcentajes, esta temporada no se pagarán“.

Y continuó: “Lo pidieron algunos dueños y como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión, por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó. Este año se definieron los tres últimos del porcentaje, sólo resta acomodarlos en orden: Puebla, Mazatlán y Santos Laguna. El último debía pagar 80 MDP, 47 MDP el penúltimo y 33 MDP el antepenúltimo“.

Según Récord, esto se decidió tras el pedido de algunos dueños de equipos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y, como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó que los últimos tres se salven esta misma campaña.

¿Cómo quedó la tabla de cocientes tras la Jornada 16 del Clausura 2026?

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PosiciónEquipoPuntosPartidosCociente
13Juárez1141011,1287
14Querétaro1121011,1089
15Atlas1111011,0990
16Santos Laguna29330,8788
17Mazatlán841010,8317
18Puebla781010,7723

En síntesis

  • La Liga MX eliminará las multas económicas para los últimos tres equipos del cociente.
  • Puebla, Mazatlán y Santos evitarán pagar sanciones de hasta 80 millones de pesos.
  • El periodista Carlos Ponce de León confirmó que la medida se ratificará este jueves.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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