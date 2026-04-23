Una notica que se instaló a principios de 2026 pareciera tener un punto final tras la reunión de este semana entre los dueños de los equipos de la Liga MX. Una medida que beneficiaría de manera clara a los peores conjunto de la temporada 2025-26.
La Primera División de México tiene planeado eliminar las multas por cociente, siendo una medida en medio de una reestructura que busca estabilidad y redefine la presión deportiva en la parte baja de la tabla. El periodista Carlos Ponce de León reveló la actulización del tema.
Así lo manifestó en un posteo en su cuenta personal de ‘X’: “SE ACABARON LAS MULTAS. Dentro de los puntos clave de la Asamblea del jueves, se confirmará que a pesar de que el reglamento contempla multas a los últimos tres de los porcentajes, esta temporada no se pagarán“.
SE ACABARON LAS MULTAS— Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 22, 2026
Dentro de los puntos clave de la Asamblea del jueves, se confirmará que a pesar de que el reglamento contempla multas a los últimos tres de los porcentajes, esta temporada no se pagarán.
Lo pidieron algunos dueños y como se acabó el Fondo de… https://t.co/7Jj0hMNJqr
Y continuó: “Lo pidieron algunos dueños y como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión, por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó. Este año se definieron los tres últimos del porcentaje, sólo resta acomodarlos en orden: Puebla, Mazatlán y Santos Laguna. El último debía pagar 80 MDP, 47 MDP el penúltimo y 33 MDP el antepenúltimo“.
Según Récord, esto se decidió tras el pedido de algunos dueños de equipos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y, como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó que los últimos tres se salven esta misma campaña.
¿Cómo quedó la tabla de cocientes tras la Jornada 16 del Clausura 2026?
Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de Chivas y el tanto de Joao Pedro
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos
|Cociente
|13
|Juárez
|114
|101
|1,1287
|14
|Querétaro
|112
|101
|1,1089
|15
|Atlas
|111
|101
|1,0990
|16
|Santos Laguna
|29
|33
|0,8788
|17
|Mazatlán
|84
|101
|0,8317
|18
|Puebla
|78
|101
|0,7723
En síntesis
- La Liga MX eliminará las multas económicas para los últimos tres equipos del cociente.
- Puebla, Mazatlán y Santos evitarán pagar sanciones de hasta 80 millones de pesos.
- El periodista Carlos Ponce de León confirmó que la medida se ratificará este jueves.