Una notica que se instaló a principios de 2026 pareciera tener un punto final tras la reunión de este semana entre los dueños de los equipos de la Liga MX. Una medida que beneficiaría de manera clara a los peores conjunto de la temporada 2025-26.

Publicidad

La Primera División de México tiene planeado eliminar las multas por cociente, siendo una medida en medio de una reestructura que busca estabilidad y redefine la presión deportiva en la parte baja de la tabla. El periodista Carlos Ponce de León reveló la actulización del tema.

Así lo manifestó en un posteo en su cuenta personal de ‘X’: “SE ACABARON LAS MULTAS. Dentro de los puntos clave de la Asamblea del jueves, se confirmará que a pesar de que el reglamento contempla multas a los últimos tres de los porcentajes, esta temporada no se pagarán“.

SE ACABARON LAS MULTAS



Dentro de los puntos clave de la Asamblea del jueves, se confirmará que a pesar de que el reglamento contempla multas a los últimos tres de los porcentajes, esta temporada no se pagarán.



Lo pidieron algunos dueños y como se acabó el Fondo de… https://t.co/7Jj0hMNJqr — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 22, 2026

Publicidad

Y continuó: “Lo pidieron algunos dueños y como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión, por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó. Este año se definieron los tres últimos del porcentaje, sólo resta acomodarlos en orden: Puebla, Mazatlán y Santos Laguna. El último debía pagar 80 MDP, 47 MDP el penúltimo y 33 MDP el antepenúltimo“.

Según Récord, esto se decidió tras el pedido de algunos dueños de equipos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y, como se acabó el Fondo de Estabilización de Expansión por los clubes que fueron al TAS contra la FMF, se autorizó que los últimos tres se salven esta misma campaña.

¿Cómo quedó la tabla de cocientes tras la Jornada 16 del Clausura 2026?

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 114 101 1,1287 14 Querétaro 112 101 1,1089 15 Atlas 111 101 1,0990 16 Santos Laguna 29 33 0,8788 17 Mazatlán 84 101 0,8317 18 Puebla 78 101 0,7723

Publicidad

En síntesis