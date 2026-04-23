Con el comienzo de la jornada 17 del Clausura 2026, se cerrará un nuevo capítulo muy habitual de la fase regular de cada torneo: se jugará el último “viernes botanero” del semestre. Este 24 de abril, se dará comienzo a la fecha de cierre de esta ronda inicial de la Liga MX, con el primer día tradicional de cada fin de semana.

Publicidad

En esta oportunidad, a diferencia de las jornadas anteriores, habrá sólo un partido en la agenda del viernes botanero. Sin primer turno y con la segunda franja horaria como único espacio, Puebla y Querétaro serán los protagonistas del día. ‘La Franja’ y los ‘Gallos Blancos’ se medirán en el único enfrentamiento programado.

El encuentro en solitario de este viernes se estipuló pues ambos equipos se encuentran eliminados y sin posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. El equipo de Albert Espigares posee 13 puntos (tres triunfos, cuatro empates y nueve derrotas), y el de Estban González tiene 17 unidades (tres victorias, ocho igualdades y cinco caídas).

Puebla y Querétaro cierran su participación en el torneo [Foto: Getty]

Publicidad

El partido Puebla vs. Querétaro de este viernes 24 de abril tendrá como sede al Estadio Cuauhtémoc, que recibirá su último cotejo del torneo allí, salvo que sea necesitado de urgencia por algún otro club. El compromiso se disputará a partir de las 21.00 hora CDMX, siendo la única propuesta deportiva de la Liga MX a la noche para la afición futbolera.

¿El Puebla vs. Querétaro del viernes botanero va por TV abierta?

Afortunadamente para los fanáticos de la Liga MX, el enfrentamiento entre ‘La Franja’ y los ‘Gallos Blancos’ sí podrá observar por televisión abierta en México. Azteca 7 será la única señal disponible en forma gratuita con los derechos para transmitir en vivo y en directo el encuentro de la noche del Cuauhtémoc.

Otros canales y plataformas para ver en vivo Puebla vs. Querétaro:

El único juego del último viernes botanero del Clausura 2026, además de Azteca 7, se podrá ver en televisión por la cadena de cable y pago de FOX. También, el cruce liguero entre ambos clubes se podrá seguir en forma online, vía streaming, por las plataformas FOX One y Azteca Deportes Network.