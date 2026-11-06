El artillero de Bravos se reencontró con la red y escaló entre los primeros puestos del ranking.

En un primer día del fin de semana sin muchas emociones, Oscar Estupiñán se las ingenió para destacar entre los delanteros que jugaron los partidos del viernes. El experimentado atacante, que venía dulce tras anotar días atrás, volvió a marcar y creció en la contienda individual de goleo. El colombiano ratifica su adaptación a la Liga MX.

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Poco había pasado en el juego ante Atlético San Luis, en un encuentro muy friccionado, hasta que el artillero convirtió el único gol para el 1-0 de FC Juárez en el final. Con esa conquista, además, el futbolista dejó a su rival sin posibilidades matemáticas de seguir peleando por un lugar en los cuartos de final de la Liguilla.

Faltando cinco minutos para el desenlace del duelo, el San Luis cometió una infracción dentro del área y el árbitro señaló el tiro desde los doce pasos. Tras la pena máxima, Oscar Estupiñán marcó de penal y le dio el triunfo a los ‘Bravos’, que consiguieron su tercera victoria en el Apertura 2026. Una alegría en un semestre difícil.

Estupiñán no falla desde los doce pasos.

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¿Cómo quedó Oscar Estupiñán en la tabla de goleo del Apertura 2026?

Con su nuevo gol para FC Juárez, el ‘killer’ colombiano llegó a 8 tantos en esta campaña. En esta temporada de la Liga MX, Oscar Estupiñán le ha anotado uno a Monterrey, uno a América, uno a Santos, dos a Tigres, uno a León, uno a Querétaro y ahora uno a Atlético San Luis. En un torneo malo del equipo, el atacante aprobó.

Gracias a su última conquista ante Atlético San Luis, el delantero de FC Juárez alcanzó el 4° lugar de la tabla de goleo del Apertura 2026. Allí, igualó la línea de nombres de alto calibre como Federico Viñas (Toluca) y Juan Brunetta (Tigres). Por delante sólo han quedado Salomón Rondón de Pachuca, Henry Martín del América y Juninho de Pumas.

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el tanto de Oscar Estupiñán:

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Los números de Oscar Estupiñán desde su llegada a FC Juárez:

En su etapa como futbolista de los ‘Bravos’, el jugador extranjero ha aportado 36 goles y 3 asistencias en 80 juegos disputados, una cosecha espectacular dado el contexto. Este viernes, Juárez se convirtió en el club donde más partidos jugó a lo largo de su carrera, superando los 79 encuentros que había sumado en Vitoria Guimaraes.