Este miércoles 24 de septiembre dejó en su camino un partido inolvidable en la historia contemporánea del futbol mexicano: Toluca remontó un encuentro que había iniciado adverso y goleó sin piedad por ¡6-2! al Monterrey de las estrellas. A continuación, repasa cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 luego de este abultado marcador.

Lo más importante que consiguieron los ‘Diablos Rojos’ con su apabullante victoria en el Nemesio Diez, fue que Toluca logró pasar a Rayados en la tabla de la Liga MX, alcanzando el segundo lugar del campeonato, quedando muy cerca de la cima del certamen. El campeón defensor quiere volver a ser superlíder al cabo de esta fase regular.

Los resultados del Torneo Apertura 2025 tras el miércoles:

Hasta el momento, estos fueron los marcadores de una espectacular agenda futbolera que tuvo este miércoles el futbol mexicano:

Cruz Azul 2-2 Querétaro (resultado final)

(resultado final) Tigres UANL 2-0 Atlas (resultado final)

(resultado final) Toluca 6-2 Monterrey (resultado final)

(resultado final) Santos Laguna 0-0 Tijuana (resultado parcial)

(resultado parcial) Atlético San Luis 0-0 América (resultado parcial)

En lo que va del miércoles de Liga MX, han caído catorce goles en cinco encuentros disputados, un promedio de casi tres por partido, aunque el juego entre escarlatas y albiazules se llevó todas las luces del día.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras el miércoles?

Con la derrota de Rayados, Cruz Azul se aseguró seguir siendo el puntero de la Liga MX una jornada más. ‘La Máquina’ había dejado la oportunidad latente a Monterrey de recuperar el liderazgo luego del empate en casa ante Querétaro del primer turno, pero ‘La Pandilla’ desperdició la chance al ser goleado por Toluca. Así, todo sigue igual en lo más alto de la tabla.

Paulinho anotó un hat-trick y bajó a Rayados [Foto: Getty]

Las posiciones del Torneo Apertura 2025 tras el miércoles:

Posición Equipo Puntos Partidos Dif. de gol 1 Cruz Azul 24 10 9 2 Toluca 22 10 15 3 Monterrey 22 10 5 4 Tigres UANL 19 10 10 5 Club América 19 10 8 6 Tijuana 17 10 9 7 FC Juárez 15 10 1 8 Pachuca 14 10 1 9 Pumas UNAM 13 10 0 10 Club León 12 10 -6 11 Atlético San Luis 11 10 0 12 Chivas 11 10 -3 13 Necaxa 9 10 -8 14 Mazatlán 8 10 -5 15 Santos Laguna 8 10 -5 16 Querétaro 8 10 -7 17 Atlas 7 10 -9 18 Puebla 5 10 -15

¿Qué partidos se jugarán este jueves en el Apertura 2025?

Este jueves 25 de septiembre no habrá acción en la Liga MX: finalizó la jornada 10 del Torneo Apertura con los resultados y posiciones mencionadas, y la actividad oficial continuará el fin de semana. Esta fecha intermedia deja sensaciones muy positivas y ganas de continuar viendo los platos que vienen en los próximos días.

