Los mejores memes de Toluca 6-2 Rayados por el Apertura 2025: ¡sin piedad con Monterrey!

Las redes sociales condenaron con dureza la actuación del Monterrey y se mofaron del equipo de las estrellas.

Por Martín Zajic

Toluca goleó a Rayados y los usuarios se burlaron.
En el enfrentamiento más destacado del miércoles, Toluca volvió a mostrar su mejor versión y les recordó a todos por qué es el campeón vigente del futbol mexicano: los ‘Diablos Rojos’ sacaron a relucir su mejor juego y golearon por 6-2 a Monterrey, que no pudo hacer valer la jerarquía de los millones que vale su poderosa plantilla de jugadores.

No solamente el conjunto escarlata dejó a su rival en un concierto de dudas de todos los colores, sino que además Rayados no recibía seis goles hace más de veinte años. En un encuentro donde había iniciado en desventaja prácticamente desde el vestidor, Toluca lo remontó y selló una de las más grandiosas victorias de su historia, por el marcador logrado.

El equipo de Monterrey fue duramente criticado durante y después del encuentro de esta noche, sobre todo porque cuenta con el mayor grupo de estrellas internacionales de la Liga MX, con nombres con los que podría trabajar mucho mejor y especialmente, no brindar este tipo de actuaciones que manchan la historia de la institución a nivel deportivo.

De este modo, luego de semejante vergonzosa presentación de los Rayados, las redes sociales condenaron con dureza a ‘La Pandilla’, con todo tipo de mensajes, publicaciones y memes, donde apuntaron no solo contra el DT sino también contra jugadores como Anthony Martial, reciente fichaje albiazul, que no pudo gravitar en el juego en el tiempo que le tocó jugar.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la goleada de Toluca ante Rayados

Los mejores memes de Toluca 6-2 Rayados por el Apertura 2025:

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
