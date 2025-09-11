En los últimos años, la Liga MX se ha consolidado como un destino altamente atractivo para futbolistas de trayectoria y jerarquía provenientes del fútbol europeo. Lejos de ser únicamente un torneo exportador de talento, el campeonato mexicano ha logrado también captar la atención de grandes figuras que buscan nuevos retos fuera del Viejo Continente.

El poderío económico de los clubes mexicanos que les permite ofrecer salarios abultados, sumado a la alta competitividad que pueden ofrecer, no solo a nivel local sino también en el plano continental con la posibilidad de participar en certámenes internacionales de sumo prestigio, son factores que han inclinado la balanza en la seducción de esas estrellas.

Estos jugadores de renombre que se han incorporado a las filas de distintos equipos de México tienen en común que todos tuvieron un pasado europeo, más allá de que no todos tienen nacionalidad de países de la UEFA: también hay sudamericanos y centroamericanos en la lista de notables cracks mundiales que han desembarco en la Liga MX recientemente.

Publicidad

Publicidad

La inminente llegada de Anthony Martial a los Rayados de Monterrey ha vuelto a poner todas las miras en México y en su campeonato futbolístico, por llamar la atención de cientos de miles de seguidores en el continente y en el exterior que se han sentido atraídos por esta competición que se está volviendo más y más codiciada con los fichajes de estos fenómenos.

ver también Se supo: la fortuna que Rayados le pagó al AEK por Anthony Martial para cerrar su fichaje

Las 10 estrellas con pasado en Europa que jugarán en la Liga MX:

1) Aaron Ramsey:

El mediocampista ofensivo galés de 34 años llegó en este mercado de verano proveniente del Cardiff City de su país natal, y se convirtió en refuerzo de los Pumas de la UNAM. Allí, lleva disputados dos partidos donde ya pudo marcar su primer gol. Previamente jugó en Arsenal, Juventus, Niza, Rangers y Nottingham Forest.

Publicidad

Publicidad

2) Allan Saint-Maximin:

El extremo izquierdo francés de 28 años arribó en este mercado de verano desde el Al Ahli de Arabia Saudita, para transformarse en jugador del Club América. Allí, ya participó en dos encuentros donde pudo anotar dos goles, uno en cada uno. Anteriormente, vistió playeras como Newcastle, Monaco, Saint-Ettiene, Niza, Hannover y Fenerbahce.

3) Ángel Correa:

Publicidad

Publicidad

El extremo derecho argentino de 30 años también es de los fichajes de este mercado de verano. Vino del Atlético de Madrid de España para sumarse a Tigres UANL. Allí, ya jugó diez encuentros donde aportó ocho goles y un asistencia. Antes, a diferencia de los demás, en Europa sólo usó una camiseta: la del ‘Colchonero’, por más de una década.

4) Anthony Martial:

El centrodelantero francés de 29 años cerró en las últimas horas su incorporación al futbol mexicano, proveniente del AEK Atenas. El equipo que lo contratará será el Monterrey, donde esperan ansiosamente por su debut oficial. Previamente, jugó para clubes reconocidos como Manchester United, Sevilla, Mónaco y Olympique de Lyon.

Publicidad

Publicidad

5) James Rodríguez:

El talentoso enganche colombiano de 32 años llegó el pasado mercado de invierno a México desde el Rayo Vallecano, para convertirse en futbolista del Club León. Desde su desembarco, anotó tres goles y brindó siete asistencias en veinticinco juegos. Anteriormente, pudo militar para equipos importantes como Real Madrid, Bayern Munich, Porto y Mónaco, entre otros.

6) Keylor Navas:

Publicidad

Publicidad

El emblemático portero costarricense de 38 años es de los que cayó este mercado de verano al país, en este caso tras dejar Newell’s Old Boys para fichar en Pumas UNAM. En su breve estadía hasta aquí, pudo ocupar siete veces el arco, donde encajó sólo cinco goles. Su trayectoria también comprende ciclos en Real Madrid, PSG y Nottingham Forest, por dar ejemplos fuertes.

7) Oliver Torres:

El volante central español de 30 años arribó al territorio nacional hace dos mercados, proveniente del Sevilla de España, para transformarse en refuerzo de Rayados de Monterrey, donde suma seis tantos y ocho pases-gol en cincuenta y cuatro cotejos. Su currículum incluye un pasado en Atlético de Madrid, Porto y Villarreal como lo más destacado.

Publicidad

Publicidad

8) Sergio Ramos:

El defensa central español de 39 años puso los pies en México el mercado de invierno anterior, tras quedar libre del Sevilla, para ser luego incorporado por el Monterrey. Allí, ya jugó veintidós compromisos donde marcó seis goles. Dejó una enorme huella en Real Madrid, Sevilla y también París Saint-Germain en el Viejo Continente.

9) Sergio Canales:

Publicidad

Publicidad

El volante ofensivo español de 34 años ya cumplió dos años desde su aparición inicial por El Barrial, proveniente del Real Betis, tras lo cual fue fichado por Rayados también. En su paso por ‘La Pandilla’ su archivo deja treinta y ocho goles y diecinueve asistencias en noventa y dos juegos. Además, vistió los colores de otros equipos populares como Real Sociedad y Valencia.

10) Paulinho:

El centrodelantero portugueés de 32 años llegó al futbol mexicano hace un año -dos mercados atrás- por venta desde Sporting Lisboa, logrando rápidamente una idolatría en el Toluca. Desde su firma como jugador escarlata, pudo colaborar con treinta y cuatro tantos y nueve asistencias. Con anterioridad también jugó para clubes europeos de su país como Braha y Gil Vicente.

Publicidad

Publicidad