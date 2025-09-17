La nueva gestión dirigencial del Toluca ha sabido hacer bien las cosas desde que tomó las riendas de la institución, y luego de un arduo trabajo pudo devolverle al club el protagonismo que su afición exigía desde hace tiempo. Con aciertos y errores, propios de cualquier mandato, la flamante conducción volvió a poner al Toluca en los primeros planos del futbol mexicano y se ha ganado el respaldo de los fanáticos.

En el Clausura 2025, Toluca no solo conquistó un campeonato, sino que consolidó un modelo deportivo que hoy se percibe sostenible, capaz de mantener al club en la pelea por más trofeos en el corto y mediano plazo. La confianza en un cuerpo técnico ganador y conocedor de la Liga, la transformación del Nemesio Díez en una fortaleza, la construcción de un plantel equilibrado con líderes positivos y jóvenes con hambre de gloria, y la incorporación de fichajes de elite, fueron todas aristas que confluyeron en un final glorioso anunciado.

Sin embargo, todas esas sensaciones positivas que transmite hoy el proyecto institucional del Toluca podrían desmoronarse luego de una alarmante noticia que surgió en las últimas horas en la prensa. De acuerdo a la información del portal 365 Scores, podría producirse la salida de una figura importante en el seno de la junta directiva, que hace peligrar el futuro de lo planificado.

Según el último reporte de Fernando Esquivel, corresponsal del sitio, Santiago San Román podría irse del Toluca: el vicepresidente deportivo, una pieza fundamental en el día a día de los ‘Diablos Rojos’ y que ha tenido un rol preponderante en la llegada de las grandes estrellas que tiene la plantilla actualmente, está siendo tentado para abandonar el ‘Infierno’ en pleno Torneo Apertura.

Las fuentes del portal apuntan que DC United comenzó a seducir al directivo escarlata y le realizó una propuesta para que se convierta en su nuevo presidente deportivo: para poder sacarlo de su ‘zona de confort’ en Toluca, el equipo de la MLS le ofrece un salario mucho más alto y además, un rol más preponderante y con más libertad e independencia para tomar decisiones.