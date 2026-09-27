La posible respuesta de Katia García a Mohamed

Este sábado las cosas se salieron de control en el partido de Cruz Azul vs Toluca por la Jornada 10 del Apertura 2026. Dentro del campo y fuera de él, Antonio Mohamed se hizo de palabras con Katia Itzel García, por lo que el estratega de los Diablos Rojos salió a exhibirla ante los medios mencionando que “no tenía talento” para arbitrar.

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Antonio Mohamed minimiza el trabajo Itzel García

Lamentablemente, esta no es la primera vez que el técnico arremete contra la silbante, quien recientemente fue de las pocas elegidas para ir al Mundial 2026. En esta ocasión, además, el estratega pidió que en los encuentros tengan un “árbitro normal”, por lo que estas declaraciones fueron cuestionadas por la prensa como un tema de sexismo.

Él aseveró que no se trataba de género cuando el tipo de comentarios así lo dictan, pero lo silbante no salió a decir nada de manera directa, sino que publicó algunas cosas en sus redes sociales, que algunos vieron como respuestas de García hacia las polémicas declaraciones que hizo el DT, porque reiteramos, no es la primera vez que lo hace.

¿Respuesta de Katia Itzel García?

En la primera imagen que comparte en sus redes sociales se puede ver una frase que dice: “El problema no es la religión. El problema es la hipocresía. Es la apariencia de santidad cuando por dentro hay putrefacción. ‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí’. Mateo 15:8″. Y lo completa con una imagen de “fariseo hipócrita”.

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Al final, sólo comparte la imagen de dos simios riéndose, pero sin frase alguna. Aunque ella no aclara que esto sea una respuesta al estratega, hay quienes han señalado que es una manera de responder, ya que en otras ocasiones cuando ha tenido enfrentamientos similares sí lo ha hecho. Por ahora se espera conocer si el “Turco” recibirá una sanción como dicta el reglamento.

En síntesis

Antonio Mohamed criticó a Katia Itzel García tras el Cruz Azul vs Toluca .

criticó a tras el . Mohamed pidió un “ árbitro normal ” tras afirmar que la silbante no tenía talento .

pidió un “ ” tras afirmar que la silbante . Katia Itzel García compartió mensajes sobre hipocresía en redes tras la polémica.