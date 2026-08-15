Dónde ver EN VIVO Atlas vs. Tigres UANL por el Apertura 2026 de la Liga MX: canales de TV y streaming

Atlas y Tigres se enfrentan este sábado 15 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. Este es el horario y dónde ver EN VIVO el partido por TV y streaming.

Atlas y Tigres UANL se enfrentan este sábado 15 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras la actividad en la Leagues Cup, el fútbol mexicano reanuda su torneo local con un duelo de alta exigencia en el Estadio Jalisco. El encuentro inicia a las 21:10 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto rojinegro quiere hacerse fuerte ante su gente y escalar posiciones para meterse en puestos de liguilla, mientras que los felinos llegan con la urgencia de sumar de a tres para revertir un turbulento inicio de semestre.

¿Por dónde ver el partido en México?

La buena noticia para la afición es que el partido entre Atlas y Tigres UANL se transmitirá por televisión abierta a través de la pantalla de Canal 5. Además, estará disponible en televisión de paga mediante TUDN.

Para quienes prefieren la opción digital o vía streaming online, el encuentro se podrá seguir en vivo en todo el país por ViX Premium.

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La actualidad de ambos equipos

Atlas regresa a la actividad local buscando afianzar la idea de juego de su cuerpo técnico y aprovechar la localía en el Jalisco para pelear en la parte alta del Apertura 2026. La escuadra tapatía pretende mostrar una versión sólida tras el desgaste físico de los compromisos internacionales.

Por su parte, Tigres vive un momento delicado en el arranque de la gestión de Hernán Elizondo. Tras quedar eliminados de la Leagues Cup y ubicarse en la parte baja de la tabla con solo una unidad, los universitarios requieren un triunfo urgente para disipar dudas en la defensa y recuperar el nivel que los ha caracterizado en torneos recientes.

En sintesis

Atlas recibe a Tigres UANL este sábado 15 de agosto a las 21:10 horas.

recibe a Tigres UANL este sábado 15 de agosto a las 21:10 horas. Hernán Elizondo busca su primer triunfo con Tigres tras sumar solo un punto.

busca su primer triunfo con Tigres tras sumar solo un punto. Canal 5, TUDN y ViX Premium transmiten el partido en vivo para México.