En el regreso de la Liga MX, se viene un prometedor cruce en Monterrey. Conoce cómo sintonizar el juego.

Entonados tras lograr la clasificación internacional, los Rayados de Monterrey volverán al Gigante de Acero para un auspicioso encuentro en la reanudación del Apertura 2026. En uno de los partidos que abrirán la jornada 4 del campeonato, el dueño de casa recibirá a FC Juárez, rival que viene de un buen desempeño en la Copa.

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Así llegan Rayados y FC Juárez al juego del Apertura 2026:

‘La Pandilla’ de Matías Almeyda arriba a este desafío ubicada en el 5° puesto de la tabla de posiciones del torneo, con 6 puntos de 9 posibles. Hasta el momento, los Rayados de Monterrey acumulan dos triunfos (3-2 ante Santos Laguna y 2-0 ante Atlas) y una derrota (2-1 ante Necaxa).

Mientras tanto, los ‘Bravos’ de Salvador Valero se encuentran en el 18° y último lugar del certamen, con 0 puntos, uno de los dos equipos que aún no sumaron. Hasta ahora, el FC Juárez ha cosechado tres derrotas consecutivas por Liga (1-0 con Puebla, 1-0 con Chivas y 5-1 con Pumas).

Rayados y Juárez se reencuentran en MTY [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs. FC Juárez por el Apertura 2026:

El partido entre ‘La Pandilla’ y los ‘Bravos’ se llevará a cabo HOY sábado 15 de agosto, en el Estadio BBVA, por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El juego está estipulado para dar comienzo a partir de las 19.10 horas del Centro de México, en el segundo turno de enfrentamientos de la agenda del día.

Dónde ver EN VIVO Rayados vs. FC Juárez por TV en México:

El encuentro entre albiazules y verdinegros se podrá seguir en directo a lo largo y ancho de México, por televisión, por medio de la señal de TV abierta de Canal 5. Además, el compromiso de esta tarde también se podrá sintonizar en el país por medio de la pantalla de cable de TUDN.

Dónde ver EN VIVO Rayados vs. FC Juárez por Internet en México:

El compromiso entre los equipos de Matías Almeyda y Salvador Valero se podrá observar en el territorio mexicano, en forma online, a través de la plataforma ViX Premium. Por otra parte, el cruce de este sábado contará con la transmisión de Layvtime, en su sitio web y en Youtube.