¿Juega Juan Brunetta? Las alineaciones de Atlas vs. Tigres por la Jornada 4 del Apertura 2026

Desde las 21:10 horas de la CDMX, Atlas recibe a Tigres por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los dos equipos llegan con la necesidad de sumar después de una semana complicada a nivel internacional.
Tanto Atlas como Tigres vienen de quedar eliminados de la Leagues Cup 2026, por lo que ahora tendrán toda su atención puesta en el campeonato mexicano. El objetivo será recuperar sensaciones y comenzar a consolidarse en la competencia.
El conjunto rojinegro llega con mejores números. Atlas ganó dos de sus tres partidos disputados en el Apertura 2026 y buscará volver a quedarse con los tres puntos para continuar escalando posiciones y meterse entre los mejores equipos del torneo.
En cambio, Tigres atraviesa un panorama completamente diferente. Los Felinos todavía no pudieron ganar en el torneo y necesitan empezar a sumar de a tres para escapar de la zona baja de la tabla de posiciones. El partido aparece como una oportunidad importante para cambiar el rumbo.
La alineación de Atlas para recibir a Tigres
- Camilo Vargas
- Gustavo Ferrareis
- Manuel Capasso
- Edgar Zaldívar
- Milton Valenzuela
- Alfonso González
- Rodrigo Schlegel
- Víctor Ríos
- Luís Esteves
- Duk
- Ryan Mmaee
La alineación de Tigres para visitar a Atlas
¿Guillermo Barros Schelotto a Tigres? La verdad detrás del rumor del DT de Vélez Sarsfield
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Joaquim Pereira
- Alan Franco
- Vladimir Loroña
- César Araujo
- Fernando Gorriarán
- Diego Lainez
- Juan Brunetta
- Ozziel Herrera
- Rodrigo Aguirre
En sintesis
- Atlas recibe a Tigres este sábado a las 21:10 horas por Liga MX.
- Tigres no registra victorias en el torneo tras su eliminación en Leagues Cup.
- Camilo Vargas y Nahuel Guzmán alinean como porteros titulares para el encuentro.