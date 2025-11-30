Este sábado terminó la Liguilla para el conjunto de Tijuana, Pumas ya había quedad fuera la semana pasada en el Play-In, por lo que ambos clubes ahora están en la búsqueda de rehacer su plantilla para competir de la mejor manera en el próximo semestre y ahora sí conseguir pelear por ese campeonato que ambas escuadras se les ha negado.

En el caso de los universitarios, uno de los principales que estuvo en el radar fue James Rodríguez, pero el tema de su salario aún era demasiado para el conjunto. A eso, se le añade que después de las lesiones de José Juan Macías y Guillermo Martínez el equipo está en la búsqueda de un delantero, que al final sí podría ser un colombiano.

De acuerdo con César Luis Merlo, hace ya un par de semanas se reveló que los auriazules estaban interesados en el fichaje del jugador del San José Earthquakes, Cristian Arango, que tuvo un paso por la Liga MX con Pachuca donde no pudo destacar como esperaba, pero que en general es un jugador que sí tiene gol cuando se le requiere.

Pumas pierde el fichaje

Sin embargo, este domingo, el insider de la MLS, Tom Bogert dio a conocer una mala noticia para la escuadra de la capital, ya que la oferta que hizo el conjunto universitario por Chicho Arango ha sido rechazada, por lo que no llegará al conjunto auriazul para el Clausura 2026, lo peor es que ahora los Xolos quieren ese fichaje.

¿Chicho Arango se iría a Xolos?

La misma fuente menciona que son la escuadra que está interesada y ahora que ya culminaron su temporada podrían hacer la oferta de manera oficial. Hasta el momento no hay nada confirmado por parte del equipo fronterizo, pero sí podría ser ese elemento que al estar cerca de Estados Unidos podría llegarle a la oferta y quedarse con el que era el fichaje de Pumas.

