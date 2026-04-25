¡Casi todo confirmado! Este sábado se disputó el grueso de la jornada 17 del Clausura 2026, y con ello, se resolvieron muchas incertidumbres que estaban pendientes. La fase regular del torneo del primer semestre está a punto de llegar a su fin, y el cuadro de esta nueva Liguilla del futbol mexicano está prácticamente sellado.
Los resultados del sábado en la jornada 17 del Clausura 2026:
Estos fueron los marcadores finales de los seis encuentros llevados a cabo esta tarde y noche en la Liga MX:
- Pachuca 0-2 Pumas (Uriel Antuna y Robert Morales)
- Tigres 5-1 Mazatlán (Juan Brunetta x2, Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera /Gabriel López)
- Toluca 4-1 León (Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz Price y Nicolás Castro / Diber Cambindo)
- Chivas 0-0 Xolos
- América 0-1 Atlas (Arturo González)
- FC Juárez 2-1 Atlético San Luis (Ettson Ayón x2 / Joao Pedro Galvao)
A lo largo del día, se han producido tres triunfos locales, un empate y dos victorias visitantes. Además, se convirtieron 17 tantos en seis juegos diferentes, dejando un promedio de 2.83 goles por partido.
Pumas, el gran ganador del día: acabó superlíder [Foto: Getty]
Todos los clasificados confirmados a la Liguilla del Clausura 2026:
Tras los juegos de este sábado, quedaron definidas las ocho plazas con sus respectivos dueños, para los cuartos de final de esta Liga MX:
- Pumas UNAM de Efraín Juárez.
- Chivas de Gabriel Milito.
- Pachuca de Esteban Solari.
- Toluca de Antonio Mohamed.
- Cruz Azul de Joel Hiqui.
- Atlas de Diego Cocca.
- Tigres UANL de Guido Pizarro.
- Club América de André Jardine.
Pumas, Chivas y Pachuca ya se aseguraron definir de local sus series de cuartos, mientras que mañana se conocerá si a ese lote se suma Cruz Azul o si lo hace Toluca.
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Los cruces de la Liguilla del Clausura 2026 en este momento:
Hasta ahora, hay sólo dos enfrentamientos confirmados para los cuartos de final de la Liguilla de este Torneo Clausura, con los últimos resultados:
- Pumas (1°) vs. América (8°) – vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
- Chivas (2°) vs. Tigres (7°)– vuelta en el Estadio Akron.
Además, por ahora estos son los otros dos potenciales enfrentamientos para la próxima fase del campeonato, a falta de la definición de mañana:
- Pachuca (3°) vs. Atlas (7°) – vuelta en el Estadio Hidalgo.
- Toluca (4°) vs. Cruz Azul (5°) – vuelta en el Estadio Nemesio Diez.
Estos últimos dos choques mencionados variarán en base a cómo le vaya a Cruz Azul mañana (enfrenta a Necaxa como local). Según si gane, empate o pierda ‘La Máquina’ ante los ‘Rayos’, podría tocarle un rival o localía distintos.