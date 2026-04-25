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Así se jugaría la Liguilla de la Liga MX tras la derrota del América y el triunfo de Pumas

Entérate cómo está el cuadro de cuartos de final al cabo de los partidos clave del sábado.

Día de definiciones en el futbol mexicano.
© Getty ImagesDía de definiciones en el futbol mexicano.

¡Casi todo confirmado! Este sábado se disputó el grueso de la jornada 17 del Clausura 2026, y con ello, se resolvieron muchas incertidumbres que estaban pendientes. La fase regular del torneo del primer semestre está a punto de llegar a su fin, y el cuadro de esta nueva Liguilla del futbol mexicano está prácticamente sellado.

Los resultados del sábado en la jornada 17 del Clausura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los seis encuentros llevados a cabo esta tarde y noche en la Liga MX:

  • Pachuca 0-2 Pumas (Uriel Antuna y Robert Morales)
  • Tigres 5-1 Mazatlán (Juan Brunetta x2, Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera /Gabriel López)
  • Toluca 4-1 León (Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz Price y Nicolás Castro / Diber Cambindo)
  • Chivas 0-0 Xolos
  • América 0-1 Atlas (Arturo González)
  • FC Juárez 2-1 Atlético San Luis (Ettson Ayón x2 / Joao Pedro Galvao)

A lo largo del día, se han producido tres triunfos locales, un empate y dos victorias visitantes. Además, se convirtieron 17 tantos en seis juegos diferentes, dejando un promedio de 2.83 goles por partido.

Pumas, el gran ganador del día: acabó superlíder [Foto: Getty]

Pumas, el gran ganador del día: acabó superlíder [Foto: Getty]

Todos los clasificados confirmados a la Liguilla del Clausura 2026:

Tras los juegos de este sábado, quedaron definidas las ocho plazas con sus respectivos dueños, para los cuartos de final de esta Liga MX:

  • Pumas UNAM de Efraín Juárez.
  • Chivas de Gabriel Milito.
  • Pachuca de Esteban Solari.
  • Toluca de Antonio Mohamed.
  • Cruz Azul de Joel Hiqui.
  • Atlas de Diego Cocca.
  • Tigres UANL de Guido Pizarro.
  • Club América de André Jardine.

Pumas, Chivas y Pachuca ya se aseguraron definir de local sus series de cuartos, mientras que mañana se conocerá si a ese lote se suma Cruz Azul o si lo hace Toluca.

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Los cruces de la Liguilla del Clausura 2026 en este momento:

Hasta ahora, hay sólo dos enfrentamientos confirmados para los cuartos de final de la Liguilla de este Torneo Clausura, con los últimos resultados:

  • Pumas (1°) vs. América (8°) – vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.
  • Chivas (2°) vs. Tigres (7°)– vuelta en el Estadio Akron.

Además, por ahora estos son los otros dos potenciales enfrentamientos para la próxima fase del campeonato, a falta de la definición de mañana:

  • Pachuca (3°) vs. Atlas (7°) – vuelta en el Estadio Hidalgo.
  • Toluca (4°) vs. Cruz Azul (5°) – vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Estos últimos dos choques mencionados variarán en base a cómo le vaya a Cruz Azul mañana (enfrenta a Necaxa como local). Según si gane, empate o pierda ‘La Máquina’ ante los ‘Rayos’, podría tocarle un rival o localía distintos.

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La tabla de posiciones en la jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX:

Martín Zajic
Martín Zajic
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