¡Casi todo confirmado! Este sábado se disputó el grueso de la jornada 17 del Clausura 2026, y con ello, se resolvieron muchas incertidumbres que estaban pendientes. La fase regular del torneo del primer semestre está a punto de llegar a su fin, y el cuadro de esta nueva Liguilla del futbol mexicano está prácticamente sellado.

Publicidad

Los resultados del sábado en la jornada 17 del Clausura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los seis encuentros llevados a cabo esta tarde y noche en la Liga MX:

Pachuca 0-2 Pumas (Uriel Antuna y Robert Morales)

(Uriel Antuna y Robert Morales) Tigres 5-1 Mazatlán (Juan Brunetta x2, Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera /Gabriel López)

(Juan Brunetta x2, Ángel Correa, Diego Sánchez y Ozziel Herrera /Gabriel López) Toluca 4-1 León (Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz Price y Nicolás Castro / Diber Cambindo)

(Sebastián Córdova, Fernando Arce, Jorge Díaz Price y Nicolás Castro / Diber Cambindo) Chivas 0-0 Xolos

América 0-1 Atlas (Arturo González)

(Arturo González) FC Juárez 2-1 Atlético San Luis (Ettson Ayón x2 / Joao Pedro Galvao)

A lo largo del día, se han producido tres triunfos locales, un empate y dos victorias visitantes. Además, se convirtieron 17 tantos en seis juegos diferentes, dejando un promedio de 2.83 goles por partido.

Publicidad

Pumas, el gran ganador del día: acabó superlíder [Foto: Getty]

Todos los clasificados confirmados a la Liguilla del Clausura 2026:

Tras los juegos de este sábado, quedaron definidas las ocho plazas con sus respectivos dueños, para los cuartos de final de esta Liga MX:

Pumas UNAM de Efraín Juárez.

de Efraín Juárez. Chivas de Gabriel Milito.

de Gabriel Milito. Pachuca de Esteban Solari.

de Esteban Solari. Toluca de Antonio Mohamed.

de Antonio Mohamed. Cruz Azul de Joel Hiqui.

de Joel Hiqui. Atlas de Diego Cocca.

de Diego Cocca. Tigres UANL de Guido Pizarro.

de Guido Pizarro. Club América de André Jardine.

Publicidad

Pumas, Chivas y Pachuca ya se aseguraron definir de local sus series de cuartos, mientras que mañana se conocerá si a ese lote se suma Cruz Azul o si lo hace Toluca.

Los cruces de la Liguilla del Clausura 2026 en este momento:

Hasta ahora, hay sólo dos enfrentamientos confirmados para los cuartos de final de la Liguilla de este Torneo Clausura, con los últimos resultados:

Pumas (1°) vs. América (8°) – vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

(1°) (8°) – vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Chivas (2°) vs. Tigres (7°)– vuelta en el Estadio Akron.

Publicidad

Además, por ahora estos son los otros dos potenciales enfrentamientos para la próxima fase del campeonato, a falta de la definición de mañana:

Pachuca (3°) vs. Atlas (7°) – vuelta en el Estadio Hidalgo.

(3°) (7°) – vuelta en el Estadio Hidalgo. Toluca (4°) vs. Cruz Azul (5°) – vuelta en el Estadio Nemesio Diez.

Estos últimos dos choques mencionados variarán en base a cómo le vaya a Cruz Azul mañana (enfrenta a Necaxa como local). Según si gane, empate o pierda ‘La Máquina’ ante los ‘Rayos’, podría tocarle un rival o localía distintos.

Publicidad

La tabla de posiciones en la jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX: