Atlético San Luis vs. Santos Laguna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

El Atleti llega con la chance de meterse en zona de arriba este domingo 11 de octubre, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera. Ninguno de los dos está cómodo en la tabla, pero ambos llegan con envión anímico.

Publicidad

San Luis necesita sostener el nivel para despegarse del fondo, y Santos quiere confirmar que la racha no es casualidad. En una Liga MX apretada, cada punto cuenta para meterse en zona de liguilla.

Horario del partido

México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis viene de un triunfo agónico por 3-2 ante Pumas que le permitió cortar una mala racha tras la derrota frente a León. Con 12 puntos en 10 partidos, el equipo potosino está en el puesto 14 pero encadenó dos victorias seguidas que lo dejan con otro semblante de cara a lo que viene.

Santos Laguna llega mejor de lo que indica su posición 16 en la tabla. Los Guerreros suman tres triunfos consecutivos, el último por 1-0 ante Pachuca, luego de ganarle a Toluca de visitante y a FC Juárez en casa. Con 10 unidades, todavía deben escalar, pero el funcionamiento reciente los ilusiona.

El historial entre Atlético San Luis y Santos Laguna

El historial entre ambos está completamente parejo: de 18 enfrentamientos, San Luis ganó 7, Santos ganó otros 7 y hubo 4 empates. Los goles también reflejan esa paridad, con 25 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los años.

Publicidad

En el único cruce de 2026, Atlético San Luis se impuso 2-0, aunque en la temporada anterior Santos había logrado un 4-1 como local. No hay un dominio claro de ninguno en los últimos duelos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Atlético San Luis vs. Santos Laguna 2-0 Liga MX 21/09/2025 Santos Laguna vs. Atlético San Luis 1-4 Liga MX 30/03/2025 Santos Laguna vs. Atlético San Luis 2-3 Liga MX 29/09/2024 Atlético San Luis vs. Santos Laguna 3-1 Liga MX 29/04/2024 Santos Laguna vs. Atlético San Luis 0-3 Liga MX 11/11/2023 Atlético San Luis vs. Santos Laguna 0-2 Liga MX 18/02/2023 Atlético San Luis vs. Santos Laguna 1-1 Liga MX 29/08/2022 Santos Laguna vs. Atlético San Luis 4-1 Liga MX 01/05/2022 Atlético San Luis vs. Santos Laguna 1-3 Liga MX 21/11/2021 Santos Laguna vs. Atlético San Luis 2-0 Liga MX

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs

Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs

Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs

Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis