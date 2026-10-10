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Atlético San Luis vs. Santos Laguna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Estadio Libertad Financiera, por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

San Luis vs. Santos Laguna, Liga MX
San Luis vs. Santos Laguna, Liga MX

El Atleti llega con la chance de meterse en zona de arriba este domingo 11 de octubre, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera. Ninguno de los dos está cómodo en la tabla, pero ambos llegan con envión anímico.

San Luis necesita sostener el nivel para despegarse del fondo, y Santos quiere confirmar que la racha no es casualidad. En una Liga MX apretada, cada punto cuenta para meterse en zona de liguilla.

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Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Atlético San Luis viene de un triunfo agónico por 3-2 ante Pumas que le permitió cortar una mala racha tras la derrota frente a León. Con 12 puntos en 10 partidos, el equipo potosino está en el puesto 14 pero encadenó dos victorias seguidas que lo dejan con otro semblante de cara a lo que viene.

Santos Laguna llega mejor de lo que indica su posición 16 en la tabla. Los Guerreros suman tres triunfos consecutivos, el último por 1-0 ante Pachuca, luego de ganarle a Toluca de visitante y a FC Juárez en casa. Con 10 unidades, todavía deben escalar, pero el funcionamiento reciente los ilusiona.

El historial entre Atlético San Luis y Santos Laguna

El historial entre ambos está completamente parejo: de 18 enfrentamientos, San Luis ganó 7, Santos ganó otros 7 y hubo 4 empates. Los goles también reflejan esa paridad, con 25 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los años.

En el único cruce de 2026, Atlético San Luis se impuso 2-0, aunque en la temporada anterior Santos había logrado un 4-1 como local. No hay un dominio claro de ninguno en los últimos duelos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/04/2026Atlético San Luis vs. Santos Laguna2-0Liga MX
21/09/2025Santos Laguna vs. Atlético San Luis1-4Liga MX
30/03/2025Santos Laguna vs. Atlético San Luis2-3Liga MX
29/09/2024Atlético San Luis vs. Santos Laguna3-1Liga MX
29/04/2024Santos Laguna vs. Atlético San Luis0-3Liga MX
11/11/2023Atlético San Luis vs. Santos Laguna0-2Liga MX
18/02/2023Atlético San Luis vs. Santos Laguna1-1Liga MX
29/08/2022Santos Laguna vs. Atlético San Luis4-1Liga MX
01/05/2022Atlético San Luis vs. Santos Laguna1-3Liga MX
21/11/2021Santos Laguna vs. Atlético San Luis2-0Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
  • Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

  • Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
  • Atlético San Luis suma 12 puntos en el torneo.
  • Santos Laguna suma 10 puntos tras vencer a Pachuca, Toluca y FC Juárez.
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