Atlético San Luis vs. Santos Laguna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la Liga MX

El Atleti llega con la chance de meterse en zona de arriba este domingo 11 de octubre, cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera. Ninguno de los dos está cómodo en la tabla, pero ambos llegan con envión anímico.
San Luis necesita sostener el nivel para despegarse del fondo, y Santos quiere confirmar que la racha no es casualidad. En una Liga MX apretada, cada punto cuenta para meterse en zona de liguilla.
Horario del partido
- México: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium, ViX
- Estados Unidos: ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Atlético San Luis viene de un triunfo agónico por 3-2 ante Pumas que le permitió cortar una mala racha tras la derrota frente a León. Con 12 puntos en 10 partidos, el equipo potosino está en el puesto 14 pero encadenó dos victorias seguidas que lo dejan con otro semblante de cara a lo que viene.
Santos Laguna llega mejor de lo que indica su posición 16 en la tabla. Los Guerreros suman tres triunfos consecutivos, el último por 1-0 ante Pachuca, luego de ganarle a Toluca de visitante y a FC Juárez en casa. Con 10 unidades, todavía deben escalar, pero el funcionamiento reciente los ilusiona.
El historial entre Atlético San Luis y Santos Laguna
El historial entre ambos está completamente parejo: de 18 enfrentamientos, San Luis ganó 7, Santos ganó otros 7 y hubo 4 empates. Los goles también reflejan esa paridad, con 25 tantos convertidos por cada lado a lo largo de los años.
En el único cruce de 2026, Atlético San Luis se impuso 2-0, aunque en la temporada anterior Santos había logrado un 4-1 como local. No hay un dominio claro de ninguno en los últimos duelos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Atlético San Luis vs. Santos Laguna
|2-0
|Liga MX
|21/09/2025
|Santos Laguna vs. Atlético San Luis
|1-4
|Liga MX
|30/03/2025
|Santos Laguna vs. Atlético San Luis
|2-3
|Liga MX
|29/09/2024
|Atlético San Luis vs. Santos Laguna
|3-1
|Liga MX
|29/04/2024
|Santos Laguna vs. Atlético San Luis
|0-3
|Liga MX
|11/11/2023
|Atlético San Luis vs. Santos Laguna
|0-2
|Liga MX
|18/02/2023
|Atlético San Luis vs. Santos Laguna
|1-1
|Liga MX
|29/08/2022
|Santos Laguna vs. Atlético San Luis
|4-1
|Liga MX
|01/05/2022
|Atlético San Luis vs. Santos Laguna
|1-3
|Liga MX
|21/11/2021
|Santos Laguna vs. Atlético San Luis
|2-0
|Liga MX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
- Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
En síntesis
- Atlético San Luis y Santos Laguna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
- Atlético San Luis suma 12 puntos en el torneo.
- Santos Laguna suma 10 puntos tras vencer a Pachuca, Toluca y FC Juárez.