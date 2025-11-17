Esta semana se disputa el Play In del Apertura 2025 para conocer a los dos equipos que accederán al séptimo y octavo lugar de la Liguilla. Esto quiere decir que el término del torneo en la Liga MX está cada vez más cerca y conoceremos al campeón de la temporada o incluso al bicampeón, ya que Toluca es uno de los conjuntos que sigue en la pelea.

Sin embargo, también están los conjuntos que ya quedaron fuera y que algunos de ellos tenían mayor oportunidad de acceder a la clasificación, pero con ciertos errores que tuvieron en la competencia no pudieron conseguir ese lugar. Ahora, el tema es el rearmado de la plantilla, donde claramente habrá muchas bajas en los clubes.

Equipos como Santos, Querétaro, Necaxa, Atlas, Atlético San Luis, Mazatlán, León y Puebla son los conjuntos que ya no estarán en la clasificación, por lo que ya han empezado a dar a conocer las bajas que presentarán, aunque algunos han sorprendido con los elementos que dejarán ir, ya que son piezas fundamentales para las plantillas.

¿Cuáles serían las bajas de los eliminados?

En el caso de Santos ya se confirmó que no renovarán a Bruno Barticciotto, ya que sería una de las compras que tendrían que hacer y decidieron declinarla según César Luis Merlo. Querétaro ya sentenció, incluso antes de que terminara el torneo la baja de Pablo Barrera, otro de los hombres clave que tuvieron en la plantilla.

En Necaxa aunque no es un hecho se habla de que Agustín Palavecino podría irse a Cruz Azul o al Club América; Atlético San Luis anunció oficialmente la salida de Ronaldo Nájera con el Atlético de Madrid; León se despide de James Rodríguez ya que no lo renovaron, Puebla deja ir a su técnico Hernán Cristante; y en el caso de Mazatlán suena el rumor de que sería la plaza vendida para el Atlante.

Bajas de los equipos que pelean la clasificación

En este caso Toluca podría presentar la salida de Marcel Ruiz por posible interés en Europa; Tigres está pensando en diciembre dar de baja a Sebastián Córdova cuando cumpla su contrato; en Cruz Azul tendrán la baja de Kevin Mier por lesión durante el siguiente torneo también; y América podría dejar ir a Rodolfo Cota por el préstamo con León.

Por otro lado Rayados aún tiene duda con Sergio Ramos por el alto sueldo que tiene y dependerá su renovación de lo que pase en Liguilla; Chivas le diría adiós a Yael Padilla por no ser del agrado de Gabriel Milito; Xolos perdería a Frank Boya un torneo más por tema de lesión grave; y FC Juárez le diría adiós a Alejandro Mayorga.

Finalmente Pachuca por el momento ya se despidió de la “Chofis” López y de Jaime Lozano, por lo que así encararía el siguiente semestre; en el caso de Pumas ya dejaron ir a Aaron Ramsey por su tema personal y se terminó el contrato que se tenía aunque incumplido.

