Es tendencia:
logotipo del encabezado
Santos Laguna

La decisión que tomó Santos Laguna con el futuro de Bruno Barticciotto

Concluida la Liga MX para Santos Laguna, el club empezó a tomar decisiones a futuro. Qué ocurrirá con Bruno Barticciotto.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Bruno Barticciotto en Santos Laguna
© Getty ImagesBruno Barticciotto en Santos Laguna

Santos Laguna fue uno de los ocho equipos que no pudo alcanzar al menos el Play-In en el Apertura 2025. Sin embargo, no fue un torneo del todo negativo para los Laguneros considerando que la temporada pasada fue histórica y no precisamente por buenos rendimientos.

Publicidad

Concluido el año para Santos Laguna, la directiva junto a Francisco Rodríguez Vílchez comenzaron a proyectar lo que será el 2026 del equipo. En este sentido, el club debía tomar una decisión acerca del futuro de Bruno Barticciotto, el goleador chileno.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Santos Laguna no comprará a Bruno Barticciotto pero esto se debe a que no se cumplieron los objetivos con el futbolista cuando se firmó el préstamo con Talleres de Córdoba.

El club de la Liga MX tenía una obligación de compra de 2,8 millones de dólares si el jugador convertía al menos 10 goles en 2025, pero Bruno Barticciotto hizo 8 anotaciones. De esta manera, el delantero debe volver a la Argentina y reincorporarse a Talleres.

Publicidad
Bruno Barticciotto sufrió varias lesiones en Santos Laguna (Getty Images)

Bruno Barticciotto sufrió varias lesiones en Santos Laguna (Getty Images)

Si bien César Luis Merlo aseguró que el Grupo Orlegi aceptaría renovar la cesión, el equipo argentino no tendría en mente volver a prestar al delantero. Por lo tanto, todo indica que la estadía de Bruno Barticciotto en Santos Laguna llegó a su fin.

Los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna

¿Toluca y América entran al podio? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de noviembre de la IFFHS

ver también

¿Toluca y América entran al podio? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de noviembre de la IFFHS

Bruno Barticciotto mostró un buen nivel en 2025 con los Guerreros, sobre todo si se analiza el pésimo rendimiento que tuvo Santos Laguna en el año. El problema con el delantero fueron sus constantes lesiones que lo llevaron a perderse varios partidos porque, de lo contrario, el jugador habría cumplido con esos 10 goles. El chileno se despidió con 8 tantos en 22 encuentros con el club de Torreón.

Publicidad

En síntesis

  • Santos Laguna no comprará a Bruno Barticciotto tras su cesión en el Apertura 2025.
  • El club tenía obligación de compra por $2,8 millones de dólares si Barticciotto hacía 10 goles.
  • Bruno Barticciotto marcó 8 anotaciones en 22 encuentros con Santos Laguna en 2025.
patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Uruguay por el amistoso internacional?
Selección Mexicana

¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Uruguay por el amistoso internacional?

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Fase Regular del Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Fase Regular del Apertura 2025?

Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Santos Laguna
Liga MX

Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Santos Laguna

Lo que Santiago López dijo sobre los abucheos a Raúl Rangel en México
Selección Mexicana

Lo que Santiago López dijo sobre los abucheos a Raúl Rangel en México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo