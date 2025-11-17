La decisión que tomó Santos Laguna con el futuro de Bruno Barticciotto

Santos Laguna fue uno de los ocho equipos que no pudo alcanzar al menos el Play-In en el Apertura 2025. Sin embargo, no fue un torneo del todo negativo para los Laguneros considerando que la temporada pasada fue histórica y no precisamente por buenos rendimientos.

Concluido el año para Santos Laguna, la directiva junto a Francisco Rodríguez Vílchez comenzaron a proyectar lo que será el 2026 del equipo. En este sentido, el club debía tomar una decisión acerca del futuro de Bruno Barticciotto, el goleador chileno.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Santos Laguna no comprará a Bruno Barticciotto pero esto se debe a que no se cumplieron los objetivos con el futbolista cuando se firmó el préstamo con Talleres de Córdoba.

El club de la Liga MX tenía una obligación de compra de 2,8 millones de dólares si el jugador convertía al menos 10 goles en 2025, pero Bruno Barticciotto hizo 8 anotaciones. De esta manera, el delantero debe volver a la Argentina y reincorporarse a Talleres.

Bruno Barticciotto sufrió varias lesiones en Santos Laguna (Getty Images)

Si bien César Luis Merlo aseguró que el Grupo Orlegi aceptaría renovar la cesión, el equipo argentino no tendría en mente volver a prestar al delantero. Por lo tanto, todo indica que la estadía de Bruno Barticciotto en Santos Laguna llegó a su fin.

Los números de Bruno Barticciotto en Santos Laguna

Bruno Barticciotto mostró un buen nivel en 2025 con los Guerreros, sobre todo si se analiza el pésimo rendimiento que tuvo Santos Laguna en el año. El problema con el delantero fueron sus constantes lesiones que lo llevaron a perderse varios partidos porque, de lo contrario, el jugador habría cumplido con esos 10 goles. El chileno se despidió con 8 tantos en 22 encuentros con el club de Torreón.

En síntesis