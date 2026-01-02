Mientras Rayados le obsequió un Volvo EX30 de 30.000 mil dólares, el valor del nuevo auto que adquirió Sergio Ramos

Sergio Ramos pudo disfrutar de su etapa en el fútbol mexicano, donde fue muy bien recibido por Rayados de Monterrey. El club se ilusionó al máximo con su fichaje, convencido de que la jerarquía y la experiencia del defensor español podían ser determinantes para alcanzar objetivos importantes. Su llegada generó expectativa tanto dentro como fuera de la cancha.

Sergio Ramos durante su etapa en Rayados (Getty Images)

Sin embargo, el paso del zaguero por Monterrey no terminó de la manera esperada. Rayados cerró el 2025 sin títulos y lejos de las metas planteadas, aunque con el privilegio de haber contado en su plantel con un futbolista que supo brillar durante años en la élite del futbol europeo y mundial.

Tras su salida del futbol mexicano, Sergio Ramos continúa en la búsqueda de un nuevo club para prolongar su carrera profesional. Mientras tanto, el defensor aprovechó el tiempo para darse un gusto fuera de las canchas y sumar una nueva joya a su ya extensa colección de autos de lujo.

En esta ocasión, Ramos incorporó un Ferrari 12Cilindri, un vehículo de altísima gama valuado en más de 11 millones de pesos. Se trata de un modelo equipado con un motor V12, una potencia superior a los 830 caballos de fuerza y una velocidad máxima que supera los 340 kilómetros por hora, una verdadera muestra de ingeniería y rendimiento característicos de la marca italiana.

Cabe recordar que, al momento de su contratación, Rayados también tuvo un gesto especial con el defensor. El club le obsequió un Volvo EX30, un modelo eléctrico moderno y compacto, cuyo valor ronda los 30 mil dólares, como parte de la bienvenida a su etapa en el fútbol mexicano.

Sergio Ramos busca convertirse en propietario del Sevilla

Según informó COPE, Sergio Ramos presentó una oferta formal para adquirir el Sevilla, el club donde se formó y debutó como profesional. Junto a un grupo inversor, el exdefensor lidera el proyecto y habría realizado la propuesta económica más importante sobre la mesa. Los próximos días serán clave para conocer la postura de los actuales propietarios y definir si avanzan en la negociación ante esta ambiciosa iniciativa encabezada por el histórico futbolista.

