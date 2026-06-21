La edición 2026 de la Copa del Mundo continúa a buen ritmo y ya se está disputando la Jornada 2 del a Fase de Grupos. Sin embargo, la FIFA mira más allá de esta cuestión y está resolviendo detalles que tienen que ver con los encuentos de la última fecha de las zonas.

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En ese sentido, el ente madre del futbol mundial está dando a conocer a los árbitros que serán parte de Jornada 3 de los grupos del torneo. Y un detalle para México no pasa desapercibido con la desginación del árbitro local César Ramos para uno de esos compromisos.

Y tendrá la oportunidad de dirigir ni más ni menos que al máximo ganador de Mundiales, Brasil, que estará enfrentando a Escocia por la última fecha del Grupo C el próximo miércoles 24 de junio desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense de Miami.

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Cabe recordar que Ramos tendrá su segundo cotejo en el certamen internacional tras dirigir en Irán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G, que terminó 2-2. Allí apenas sacó una tarjeta amarilla para el cuadro asiático, mientras que no amonestó a jugadores de los oceánicos.

Terna arbitral de Brasil vs. Escodia por el Mundial 2026

Árbitro principal: César Ramos (México)

César Ramos (México) Asistente 1: Alberto Morín (México)

Alberto Morín (México) Asistente 2: Marco Bisguerra (México)

Marco Bisguerra (México) Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) Asistente de reserva: Jan Erik Engan (Noruega)

En síntesis

César Ramos arbitrará el partido de Brasil vs. Escocia del Mundial 2026.

arbitrará el partido de Brasil vs. Escocia del Mundial 2026. 24 de junio se jugará el duelo en el Hard Rock Stadium de Miami.

se jugará el duelo en el Hard Rock Stadium de Miami. Alberto Morín y Marco Bisguerra serán sus asistentes en la terna arbitral mexicana.