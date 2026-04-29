El Atlante volverá a jugar en el futbol mexicano en reemplazo de Mazatlán a partir de la próxima temporada y ya comenzó a dar de qué hablar en el mercado de pases. El histórico club busca construir un proyecto competitivo para su regreso a la Liga MX y ya dio un golpe importante con la contratación de Miguel Herrera como nuevo entrenador.

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El hombre que siente los colores en la piel y la pasión en el banquillo vuelve a casa. Miguel “Piojo” Herrera plasmó su firma como nuestro nuevo Director Técnico.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Ws1nNpMnb6 — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

La llegada del “Piojo” representa una declaración de intenciones por parte de la directiva, que pretende armar un equipo capaz de competir contra los clubes más fuertes del país. El objetivo es claro: no regresar solamente para participar, sino para convertirse en protagonista desde el inicio.

En ese contexto, durante las últimas horas comenzó a tomar fuerza el nombre de Javier “Chicharito” Hernández como posible refuerzo bomba del Atlante. El delantero mexicano actualmente se encuentra sin equipo y su situación despertó todo tipo de rumores alrededor de la Liga MX.

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Sin embargo, desde Diario Récord se encargaron de bajar rápidamente las expectativas. El periodista Carlos Ponz aseguró que la posibilidad de ver al ex Chivas con la camiseta de los Potros de Hierro está completamente descartada y explicó los motivos detrás de esa decisión.

¿Por qué no quieren a Chicharito?

“Ni lo manden los Dioses del Estadio. Al que se le ocurrió esa mentira tiene mucha creatividad o quiere prolongar la agonía de Javier Hernández en las canchas. El Chicharito ya anunció que aún no se retira del futbol, a pesar de que lleva un torneo fuera y que estará en el Mundial muy ocupado con la cadena gringa FOX analizando en inglés el magno certamen. Pero no estará con los Potros de Hierro”, expresó Carlos Ponz en primer lugar.

Y siguió: El Atlante está desarrollando un proyecto para competir en sus posibilidades, es decir, para no hacer un ‘Mazatlán’, o para estar de adorno en Liga MX como Querétaro o Juárez. No está fácil, es un cambio radical de la Expansión al Máximo Circuito, pero contratar leyendas en el retiro como Chícharo no es parte del plan.”

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