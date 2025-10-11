Antes del partido amistoso que jugaría el Club América vs Chivas se llevó a cabo el duelo entre México y Colombia. La Selección Mexicana cayó en un 4-0 sin la posibilidad de que el cuadro de Javier Aguirre consiguiera una anotación, pero lo que sí se dio es que justamente cuando carecen de gol, el máximo anotador del Tricolor, Javier Hernández consigue un tanto con el Rebaño.

El gol de Chicharito Hernández

Fue apenas al minuto 3 del partido cuando después de un par de intentos por concretar el gol estando en el área le cae un rebote a Chicharito Hernández, quien aprovechó que Rodolfo Cota estaba lejano al arco para soltar un disparo potente de pierna derecha y concretar la anotación que abriera el marcador para el equipo rojiblanco.

Hay que recordar que CH14 fue borrado de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 cuando Gerardo Martino ya no lo quiso admitir, pero desde 2019 la situación que tuvo e indisciplina ya lo mantenía al margen. Esto le permitió que su nivel bajara y justo el día en que le va más mal al Tricolor, aparece Chicharito con una anotación importante en su carrera.

Nunca le había anotado al América

Y es que no sólo fue un gol en un duelo amistoso que quizá no contará en la historia, pero sí tiene cierta importancia tomando en cuenta que es el primero y único que le ha hecho en toda su carrera al América. Pese a que estuvo en los mejores clubes de Europa, no había sido capaz de convertirle una anotación al cuadro de las Águilas.

Ante la anotación de Hernández, la afición comenzó a salir con comentarios como “es más humillante que te anote Chicharito a perder 4-0” refiriéndose al resultado de la Selección. También hubo otros que se burlaron del hecho de que sólo en un amistoso podría, pero hasta el momento nadie lo vuelve a pedir en el tricolor como hace ya algunos años cuando lograba anotar.