El Estadio Akron será el anfitrión de una fiesta del futbol este jueves en Guadalajara, cuando Chivas reciba a Cruz Azul en un enfrentamiento sensacional, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. A continuación, conoce cómo se podrá seguir la transmisión del primer choque de la serie.

El ‘Rebaño Sagrado’ llega a esta instancia luego de finalizar en la 6° posición de la tabla de la fase regular del torneo, con 29 unidades. En la campaña, cosechó nueve victorias, dos igualdades y seis derrotas, y sacó pasaje directo por terminar en zona de clasificación a Liguilla.

Por su parte, ‘La Máquina’ obtuvieron su boleto a esta ronda tras acabar en el 3° puesto de la primera fase del campeonato, con 35 puntos. Alcanzaron esa ubicación producto de diez triunfos, seis empates y sólo una caída, finalizando en puestos de boleto directo a cuartos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre, con sede en el Estadio Akron, a partir de las 20.07 horas del Centro de México (misma hra local), por el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿El Chivas vs. Cruz Azul del Apertura 2025 va por TV abierta?

Desafortunadamente para los fanáticos del futbol mexicano, el partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul no será transmitido por televisión abierta, a través de ninguno de sus canales disponibles. Quienes deseen sintonizar el encuentro tendrán que hacerlo a través de plataforma pagas, que tendrán los derechos exclusivos de transmisión.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho de México, en forma exclusiva, de manera online vía streaming, de la pantalla de Amazon Prime Video, a través de su plataforma ViX Premium. Será la única señal para poder seguir el juego entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’.