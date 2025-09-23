Fernando Gago se llevó las imágenes del día en el futbol mexicano este martes, al consumarse su regreso al Estadio Akron: el estratega argentino volvió a la casa de las Chivas luego de aquella turbulenta salida del Guadalajara, pero esta vez lo hizo como director técnico del Necaxa y no le fue de la forma que más lo esperaba.

El entrenador, que se había marchado del ‘Rebaño Sagrado’ por la puerta de atrás para asumir en Boca Juniors, volvió pronto a la Liga MX. Y apenas un par de meses después, le tocó vivir un clima muy hostil hoy en Guadalajara. Los aficionados guardaban mucho rencor contra él y su cuerpo técnico, y se lo hicieron sentir todo el partido.

Desde un primer momento, cuando los equipos salieron al terreno de juego para realizar la protocolar formación y fotografía, al aparecer Gago en el banquillo de los ‘Rayos’, los plateístas de las Chivas lo visualizaron y silbaron de inmediato, con un resonante abucheo que se multiplicó también por medio de otras gradas del recinto.

Con el correr de los primeros minutos del juego, mientras dentro del terreno se disputaba un encuentro entre los jugadores de Chivas y Necaxa, las tribunas jugaron su propio partido contra el DT rival. “Gago, gago, chingas a tu madre”, pronunció el cántico que bajó de los fanáticos hacia la banca de la visita, donde el argentino insinuaba no oírlos.

Durante el desarrollo del compromiso, la conflagración de los simpatizantes para con el ex Chivas no cesó: en un punto dado de la noche, hasta le revolearon todo tipo de elementos que poseían en la tribuna, acción que terminó generando que Fernando Gago se diese vuelta y lanzase una mirada furiosa a quienes observaban el partido desde aquel sector.

Como si todo aquello fuera poco, Necaxa cayó por 3-1 ante Chivas en su visita al Estadio Akron, y puso en riesgo la continuidad del entrenador con pasado en el ‘Rebaño’. Y así vivió los instantes finales Fernando Gago, hostigado por los fans ajenos presencialmente mientras era duramente criticado por los propios en las redes sociales…

