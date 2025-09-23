Necaxa tendrá una travesía muy particular este martes por la tarde-noche, cuando se mida frente a frente ante las Chivas en Guadalajara: los ‘Rayos’ están urgidos de resultados en el campeonato, y deben superar a un rival de fuste para poder escalar ubicaciones y tomar aire en la tabla de posiciones de este Torneo Apertura 2025.

El choque entre Chivas y Necaxa tendrá como centro de la atención el retorno de Fernando Gago al estadio donde tantas veces dirigió: el argentino no se fue en los mejores términos del Guadalajara, tuvo una breve etapa en su país y ahora volvió a la Liga MX para llevar las riendas del Necaxa. Será una jornada difícil para el DT.

Otra gran particularidad con la que contará este cruce entre elencos rojiblancos será la ausencia del goleador Diber Cambindo, quien supo brillar el campeonato pasado en el equipo que dirigía Larcamón. El delantero colombiano no será parte del encuentro en el Estadio Akron, ni siquiera ocupando un lugar en el banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Diber Cambindo aún no puede regresar en Necaxa.

Desafortunadamente para el atacante, todavía no se encuentra a disposición del cuerpo técnico dado que tiene que terminar de cumplir una extensa sanción, suspensión de partidos impuesta por la Comisión Arbitral, que le dio tres jornadas de castigo. En este juego, Cambindo finalizará su penalización y regresará el fin de semana.

De todas formas, el centroatacante sudamericano no viene teniendo su mejor temporada con el Necaxa. Luego de un extraordinario primer semestre, Diber sólo pudo marcar un gol en sus últimos diez juegos con los ‘Rayos’, incluso perdiendo la titularidad con otros compañeros bajo la conducción de Fernando Gago.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Roberto ‘Piojo’ Alvarado en Chivas vs. Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025?

Para buscar recuperar la cuota goleadora, el entrenador argentino juntará a Tomás Badaloni y Ricardo Monreal en la ofensiva, para intentar generar peligro contra un rival que viene de recibir tres tantos en casa en su último partido. Con el cuerpo técnico en la cuerda floja y los jugadores señalados, ¿podrá Necaxa lograr el resultado que busca?