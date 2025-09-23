Chivas de Guadalajara y Necaxa serán los protagonistas de un duelo entre rivales directos en esta pelea por meterse en zona de clasificación: en el Estadio Akron, se enfrentarán por la décima jornada del Torneo Apertura 2025, en busca de un triunfo que les permita colocarse -por lo menos transitoriamente- en puestos de repechaje.

El ‘Rebaño Sagrado’ llega a este encuentro clave ubicado en el 13° lugar de la table de posiciones, con apenas 13 unidades, a tres de distancia del ultimo que está calificando. Por el lado de los ‘Rayos’, se estacionan en la 12° ubicación del certamen, con 9 puntos, uno por encima del Guadalajara y a dos del decimo, que hoy está entrando a la reclasificación “por la Ventana”.

Para este compromiso, que tendrá como principal condimento el reencuentro entre Fernando Gago y Chivas, el conjunto rojiblanco también presenta una novedad atípica: no firmó planilla el talentoso Roberto Alvarado, delantero del Guadalajara, que quedó definitivamente afuera del juego de esta tarde (no irá ni al banquillo de relevos).

Chivas, sin Roberto Alvarado ante Necaxa.

En esta oportunidad, el ‘Piojo’ no será partícipe del encuentro de este martes dado que está atravesando la etapa final de la recuperación de una lesión de tobillo. Ese desafortunado percance físico, además, lo hizo perderse los últimos dos partidos ante Tigres UANL y Toluca, donde particularmente su equipo no pudo convertir.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado no será la única baja de Chivas para recibir a Necaxa; de hecho, cuenta con varias ausencias más: Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Daniel Aguirre (lesionados), Javier Hernández (golpe), Rubén González (suspendido), Hugo Camberos y Yael Padilla (convocados a la Selección Sub-20 para el Mundial).

El enfrentamiento entre Chivas y Necaxa se llevará a cabo HOY martes 23 de septiembre, en el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por el duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro contará con la transmisión en vivo y en directo de Amazon Prime Video.