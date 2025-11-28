El Apertura 2025 de la Liga MX está de a poco llegando a su fin y, tras la disputa de los Cuartos de Final de la Liguilla, quedan apenas unos compromisos para que culmine el certamen nacional. Más allá de los involucrados, el resto de equipos ya piensan en el año próximo.

Sin embargo, dos equipos que siguen en el torneo piensan en la ventana de transferencias de cara al inicio del Clausura 2026 en las primeras semanas del año próximo. Chivas y Rayados, que están instalados en los playoffs del torneo, tiene en la mita a un jugador de la MLS.

Se trata del mediocampista Brian Gutiérrez, futbolista de 22 años con las nacionalidades mexicana y estadounidense que se desempeña en el Chicago Fire. Acorde a la información del periodista César Luis Merlo, el Rebaño Sagrado ya presentó una oferta por el jugador.

No obstante, Chivas no sería el único interesado: de acuerdo con lo aportado con Súper Deportivo, los Albiazules también habría realizado una propuesta, lo que abriría una competencia directa por el joven jugador. Le decisión, con este escenario está en el propio futbolista.

Según lo que sabe el mismo medio, tanto Rayados como Chivas están cerca del valor que pide Chicago Fire. Estos dos clubes son los más cercanos al fichaje, aunque no sé descarta una tercera opción, pues el jugador ha cobrado relevancia en el mercado previo al torneo de la Liga MX.

¿Cómo fue la temporada 2025 de Brian Gutiérrez?

En lo que respecta a lo estadístico, el futbolista de la Red Machine disputó esta temporada 35 partidos, en los que fue titular en 27 oportunidades. Marcó 11 goles y brindó 4 asistencias. Cabe recordar que el jugador representa a la Selección de Estados Unidos.

