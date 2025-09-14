¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a 9 jornadas de terminar el Apertura 2025?

La Fase Regular del Apertura 2025 está de a poco llegando a su fin y pronto se conocerán a los clasificados a la Liguilla y Play-In. Sin embargo, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 87 76 1,1447 14 Querétaro 79 76 1,0395 15 Atlas 77 76 1,0132 16 Santos Laguna 62 76 0,8158 17 Puebla 57 76 0,7500 18 Mazatlán 6 6 0,7500

Actualmente el equipo más complicado es Mazatlán que, si bien divide por una sola temporada que facilita su división, hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular 6 puntos en 8 partidos. Tiene mucho margen aún para poder salir de esa última posición ya que falta lo que queda de este torneo y todo el Clausura 2026.

Por encima se sitúa Puebla con 57 unidades en 76 encuentros. Y con 62, quien sería el último en pagar una multa, aparece Santos Laguna. Los equipos que también deben cuidarse son Atlas con 77 unidades, Querétaro con 79 y Juárez con 87. Los tres últimos están comprometidos a excepción del caso de los Cañoneros.

¿Cómo se calcular el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024/25.