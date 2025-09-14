El Apertura 2025 de la Liga MX sigue a paso firme y este domingo 15 de septiembre se cerró la Jornada 8 con dos partidos. En esta ocasión Rayados obtuvo la victoria por 1-0 contra Querétaro de visitante, mientras que Xolos igualó 1-1 en su visita a Atlético San Luis.

Los resultados del domingo en el Torneo Apertura 2025:

Este domingo hubo apenas dos cotejos y, mientras en un duelo hubo un vencedor, en el otro repartieron unidades.

Querétaro 0-1 Rayados (Berterame)

(Berterame) Atlético San Luis 1-1 Xolos (Galdames / Porozo)

Los Albiazules ganaron y se mantienen como únicos líderes de la tabla de posiciones. En tanto, a la Jauría le sirvió el empate para dormir en puestos de Liguilla.

¿Cuál es el líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la fecha, hay un único líder de la tabla de posiciones con 21 puntos que es Rayados, le sigue Cruz Azul con 20 unidades, mientras que el podio lo cierra América con 17. Por detrás, Toluca y Tigres UANL figuran con 16 y 14 unidades respectivamente.

La tabla de posiciones EN VIVO del Torneo Apertura 2025:

¿Qué partidos se jugarán el viernes 19 de septiembre en la Liga MX?

La Jornada 8 ya terminó y el próximo viernes 19 de septiembre iniciará la Jornada 9 con cuatro compromisos: