El mercado de fichajes del verano 2025 ya es historia para la Liga MX. El pasado viernes12 de septiembre finalizó la posibilidad de incorporar futbolistas para todos los equipos del futbol nacional, por lo que las plantillas no contarán con más movimientos hasta el libro de pases de invierno que comenzará en enero próximo.
En este punto ya es posible obtener distintos datos, tales como la cantidad de dinero gastada y las altas totales. En ese sentido, de acuerdo a las cifras del portal Transfermarkt, este mercado contó con 212 incorporaciones y se desembolsaron casi 120 millones de dólares, con un promedio de aproximadamente 6,7 millones por club.
En esta oportunidad, fue América quien realizó el fichaje más caro del período al comprar al extremo izquierdo francés Allan Saint-Maximin por 12,09 millones de dólares. El podio lo completan Cruz Azul, que le pagó a Necaxa 12,05 millones por José Paradela, y Tigres UANL, que le pagó 8 millones a Atlético de Madrid por Ángel Correa.
Allan Saint Maximin, quien fue contratado por América a cambio de 12,09 millones de dólares, fue el fichaje más caro del mercado de verano en la Liga MX. (Getty Images)
Los 10 fichajes más caros del mercado de pases veraniego de la Liga MX
|Puesto
|Jugador
|Club
|Monto (en millones de dólares)
|1°
|Allan Saint-Maximin
|América
|12,09
|2°
|José Paradela
|Cruz Azul
|12,05
|3°
|Ángel Correa
|Tigres UANL
|9,39
|4°
|Isaías Violante
|América
|8,21
|5°
|Efraín Álvarez
|Chivas
|8,04
|6°
|Bryan González
|Chivas
|7,02
|7°
|Nicolás Castro
|Toluca
|5,87
|8°
|Pau López
|Toluca
|5,63
|9°
|Alexis Gutiérrez
|América
|5,05
|10°
|Anthony Martial
|Rayados
|4,52
Otros fichajes relevantes del mercado de pases veraniego de la Liga MX
Si bien no lograron ingresar en el ranking anteriormente presentado, vale destacar que el mercado de fichajes de verano también contó con el arribo a tierras mexicanas de figuras con pasado en el futbol europeo. En este apartado se encuentran Keylor Navas y Aaron Ramsey (ambos contratados por Pumas), los cuales se suman a la amplia nómina de futbolistas con pasado en el Viejo Continente que disputan la actual edición de la Liga MX.