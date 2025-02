La Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX llegó a su fin tras la victoria 1-0 de local de Cruz Azul sobre Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. León es el único líder de la tabla de posiciones tras su victoria pero América lo sigue muy de cerca.

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo ganó de local un partido clave contra Tigres ya que era tercero ante de iniciar la fecha. Ahora es líder con 23 unidades y le saca 7 a los Felinos. América, tras ganar el Clásico Capitalino ante Pumas UNAM, suma 20 unidades y es escolta.

Cerrando el podio aparece Necaxa, que con la victoria ante Mazatlán suma 18 unidades y estira su buen momento. La Máquina Cementera tiene 17 puntos tras vencer a los Gallos Blancos, mientras que los regiomontanos cayeron del tercer al quinto lugar y se quedaron con 16.

# Club PTS PJ DIF 1 León 23 9 +7 2 América 20 9 +13 3 Necaxa 18 9 +8 4 Cruz Azul 17 9 +4 5 Tigres 16 8 +7 6 Toluca 15 8 +7 7 Pachuca 13 8 +1 8 Juárez 13 8 -5 9 Rayados 12 8 +3 10 Chivas 11 8 +0

Por detrás, aparecen más equipos con una posición expectante que cosecharon resultados diversos. Con 15 puntos aparece Toluca en la 6° posición luego de golear 4-0 de visitante a Juárez. Pachuca le sigue con 13, pese a perder con Chivas, junto a los Bravos que no pudieron sumar. Rayados con se sitúa con 12 tras derrotar a Atlético San Luis.

Por último, cabe destacar los equipos que no pueden salir del fondo de la tabla. Ahora son los Rojiblancos los colistas con solo 3 unidades tras caer con el equipo de Martin Demichelis. La noticia de la jornada la dio Santos Laguna, que cortó una racha de 16 partidos sin ganar luego de ganarle 2-0 a Atlas y suma 4 puntos como Xolos.

¿Cuándo inicia la Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX?

La Jornada 9 del Clausura 2025 de la Liga MX ya inició con tres partidos adelantados pero se retomará el próximo martes 25 de febrero con el partido de Tigres UANL vs. Juárez desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Ese mismo día también jugarán Mazatlán vs. Rayados (21:00) y Xolos vs. Pumas UNAM (21:10).

