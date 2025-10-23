Es tendencia:
¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 14?

El torneo nacional de la Primera División de México sigue avanzando y los clubes de a poco conocen a los posibles rivales en la instancia de playoffs.

Por Agustín Zabaleta

El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre Tigres UANL y Cruz Azul
El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre Tigres UANL y Cruz Azul

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX continúa avanzando a buen ritmo y, a falta de 3 fechas por jugar, los cruces de la Liguilla van tomando forma. Los equipos de a poco van conociendo a los posibles rivales en los playoffs, pero aún hay oportunidades para la mayoría. 

El torneo va dejando grandes duelos que se podrían repetir en la próxima instancia tras la Fase Regular. Más allá de esto, los conjuntos no se pueden relajar, ya que prácticamente todos los equipos tienen posibilidades matemáticas de poder continuar en la competencia. 

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 por el momento? 

Si bien todavía quedan cuatro fechas, ya se pueden observar los posibles cruces en la fase final. A modo de analizar el camino de cada uno, así quedaría conformada la Liguilla en caso de que el torneo finalizara ahora, justo tras la Jornada 14 de la competencia. 

  • Play-In 1: Pachuca (7°) vs. Chivas (8°) 
  • Play-In 2: Juárez (9°) vs. Atlético San Luis (10°) 
  • Toluca vs. Clasificado 8 (Pachuca, Chivas, Juárez, Atlético San Luis) 
  • Cruz Azul vs. Clasificado 7 (ganador de Pachuca vs. Chivas) 
  • Rayados vs. Xolos 
  • Tigres UANL vs. Cruz Azul 

Aún quedan varias jornadas por delante y todo puede cambiar. Los aficionados de los diferentes clubes ya comienzan a hacer especulaciones en relación con los posibles rivales que podría tener su equipo en caso de llegar a la Liguilla del Apertura 2025 y los cruces futuros. 

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX? 

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre. 

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
