El cierre de año del Club León es ciertamente desalentador, por la sucesión de malas noticias que han azotado al equipo desde ya hace varios meses. La eliminación tempranera del Clausura, la expulsión del Mundial de Clubes, los resultados adversos del Apertura, el cambio de entrenador y la pérdida de figuras han sido circunstancias que calentaron esos malos ánimos.

Ahora bien, los fanáticos de ‘La Fiera’ son conscientes que todavía pueden esperar un episodio peor: falta conocer la definición del futuro de James Rodríguez, el capitán y figura del equipo. El enganche termina su contrato el 31 de diciembre y su continuidad en la institución es una incógnita, a falta de dos meses para la finalización del mismo.

Sin embargo, lo que para muchos podía ser prácticamente un hecho (que el colombiano no seguiría en el conjunto esmeralda) finalmente podría no ser de tal forma. Un compañero del “10” lanzó un testimonio revelador sobre el devenir deportivo de James, comentando públicamente una conversación íntima que tuvo con el referente de León.

Quien rompió el silencio ha sido Jordan García, joven guardameta que viene de disputar el Sudamericano Sub-20 y el Mundial Sub-20 con la Selección Colombiana. El portero que milita en el Fortaleza CEIF de su país, fue justamente fichado por ‘La Fiera’ en el último mercado, y se incorporará a las filas del equipo de la Liga MX a principios de la temporada 2026.

Jordan García, próximo arquero de León, habló sobre James Rodríguez.

El arquero categoría 2005 filtró una plática que mantuvo con James Rodríguez en el último encuentro con el enganche, donde el capitán esmeralda le habría confesado sus ganas de quedarse en el equipo. Aunque actualmente el León pasa por una crisis deportiva e institucional, el crack colombiano no vería con malos ojos permanecer en el club mexicano.

“Tuve la oportunidad de hablar con James, me invitó a su casa y me dijo que ojalá pudiera estar el otro año allí (en León) para apoyarme; me habló de la institución, me dio muy buenas referencias del club y me animo a venir”, sentenció Jordan García en una entrevista con la cadena colombiana El VBar Caracol. Fuertes declaraciones del futuro portero de León en forma pública.

¿Quién es Jordan García, el portero fichado por el Club León?

El futbolista que fue noticia por sus dichos sobre James Rodríguez es el guardameta titular del Fortaleza CEIF de la Liga BetPlay de Colombia (Primera División), donde con apenas 20 años de edad ya ha jugado 51 partidos, con un saldo de 21 vallas invictas y 43 goles encajados. Además, también ha disputado 14 encuentros para la Selección Colombiana Sub-20, convirtiéndose en la mayor promesa de su país entre los tres postes. Sin dudas excelentemente apuntado por el equipo mexicano.