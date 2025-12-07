La final de la Liga MX la protagonizarán Toluca y Tigres, que terminaron 1° y 2° en la etapa regular del torneo. Los Diablos Rojos eliminaron a Rayados este sábado tras el triunfo por 3-2, mientras que los Felinos hicieron lo propio con Cruz Azul luego del empate 1-1 en El Volcán.

Esta es una final inédita debido a que Toluca y Tigres nunca se habían encontrado en la final de un torneo corto. Luego de los dos partidos de semifinales de este sábado, David Faitelson se animó a dar a su favorito de cara a la final del Apertura 2025.

“El 1 y el 2 del torneo jugarán la final del futbol mexicano. Toluca-Tigres promete ser una final espectacular. Los Diablos son favoritos, pero…“, escribió el reconocido periodista en su cuenta de X. Además de dar a Toluca como favorito, David Faitelson elogió al equipo de Antonio Mohamed.

“El Toluca es el mejor club del futbol mexicano. Tiene futbolistas de una altísima capacidad y un entrenador que se la sabe de todas, todas. Y llega a la final sin su mejor futbolista de la última época: Alexis Vega”, expresó el periodista después de que los Diablos Rojos eliminaran a Rayados en la semifinal.

El mensaje de David Faitelson (@DavidFaitelson_)

Si bien no es del todo comparable porque una final genera mucha más emociones en los jugadores y es más importante en todo sentido, el último antecedente marca que Tigres derrotó por 4-3 a Toluca en la segunda jornada del Apertura 2025. De hecho, esta fue la única derrota del club escarlata en el Nemesio Díez durante el torneo.

Se espera que sea una final emocionante. Por un lado está el vigente campeón de la Liga MX que buscará su estrella número 12, mientras que del otro lado se encuentra Tigres, un conjunto que solo perdió 1 de los últimos 17 partidos disputados en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Liga MX?

Por lo pronto no está confirmado el horario, pero los días sí ya están estipulados en el calendario: la ida se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre en el Volcán y el título del Apertura 2025 se definirá el domingo 14 de este mes en el Nemesio Díez.

