El pasado sábado, Rodrigo Mondragón, quien era aficionado a Cruz Azul asistió al partido en el Estadio Olímpico Universitario contra Rayados. Tiempo después del encuentro, se reveló que había sido detenido por la Protección Civil de la UNAM, y tras una larga búsqueda de sus familiares durante seis horas, el domingo se confirmó en la Fiscalía de la Ciudad de México que el seguidor de La Máquina había fallecido.

Las versiones de la UNAM y la Liga MX

Lamentablemente, después de lo sucedido, autoridades de la Universidad dieron a conocer un comunicado en el que exponían que se lo habían llevado porque iba en estado de ebriedad, pero que en el camino se desvaneció perdiendo la vida. Esto llamó la atención, porque parecía imposible que sin hacerle nada hubiera fallecido.

Más tarde, la Liga MX informó mediante otro escrito donde prácticamente se deslindaron y es que los familiares decían que la seguridad lo ingresó a la camioneta a las 11:30, mientras que la liga menciona que a las 11:28 ya se habían retirado de sus posiciones y a las 11:45 pm estaban en la junta que se realiza después del partido.

Contradicciones en el caso

Sin embargo, Carlos Jiménez, periodista de Multimedios, reveló que había cuatro detenidos y tras iniciarse las indagatorias se reveló que uno de los arrestados ya tenía antecedentes penales y que “se les pasó la mano”, menciona el reportero Antonio Nieto tras analizar la carpeta de investigación 0040, por lo que contradicen las versiones anteriores.

Cruz Azul por su parte dejó en claro que estaría en el proceso apoyando a los familiares que realizaron una pequeña manifestación para pedir justicia para Rodrigo. Esto, deja problemas para la UNAM que manipuló la información a conveniencia y para la Liga MX que en lugar de apoyar para la seguridad de los aficionados, sólo deslindó responsabilidades.

