¿Qué pasa en Rayados con los fichajes de Orbelín y Diego Luna?

Matías Almeyda ya tiene pocos días para poder completar el armado de su equipo antes de que empiece la Liga MX, si bien el mercado de fichajes se extiende casi un par de meses, la realidad es que mientras más lista esté la plantilla antes de tiempo, será mejor para los resultados que pueda dar Rayados en este torneo.

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Debido a su pasado en la Major League Soccer y en la Super Liga de Grecia, el estratega pudo analizar a varios jugadores en la competencia, incluso con algunos tuvo la posibilidad de trabajar. Es por ello que en esta nueva etapa en el futbol mexicano, esperaría contar con ambos y buscaría el respaldo de la directiva regiomontana.

¿Llegarán Diego Luna y Orbelín Pineda a Rayados?

De acuerdo con los últimos rumores, dos jugadores que estaban en el radar del estratega son Diego Luna del Real Salt Lake en la MLS y Orbelín Pineda del AEK de Atenas en Grecia. En el caso del primero se quedó fuera de la lista del Mundial con Estados Unidos y aunque el segundo sí fue con México, tuvo pocos minutos de competencia.

Ahora, según la información de César Luis Merlo, el conjunto de RSL, ha estado analizando la primera oferta que ya hicieron desde Monterrey por Luna, pero no termina por convencer. De esta manera, se ve más complicado que puedan conseguir este fichaje, ya que en su plantilla aún cuentan con él y lo ofrecido no es tan atractivo.

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La misma fuente menciona que en el caso de Orbelín, la situación se arregló con él, sí pueden pagarle un salario que busca, pero el problema es que para que llegue tendrían que rescindir el contrato con AEK, sólo sería un año el que está sujeto a este club. Pero en este caso el equipo intentaría una vez más antes de que lo renueven, aunque el valor sería por menos de lo que vale la cláusula.

En síntesis