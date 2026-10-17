Cruz Azul vs. FC Juárez en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul necesita dejar atrás los empates para no perderle pisada a la zona alta, mientras que FC Juárez llega obligado a reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.
La Máquina quiere cortar una racha de resultados parejos que le impide despegar en la tabla, y enfrente tiene al equipo que menos puntos sumó en todo el torneo.
La actualidad de ambos equipos
Cruz Azul no conoce la victoria en sus últimas presentaciones: empató 3-3 en la visita a Pumas, también igualó 3-3 como local ante Toluca y antes de eso cayó 0-1 frente a Monterrey. Son 17 unidades en 11 fechas, en la mitad de la tabla, y el empate constante empieza a pesarle a un equipo que suele exigirse pelear arriba.
FC Juárez es el último de los 18 equipos de la Liga MX con apenas 4 puntos en 11 partidos. Viene de empatar 1-1 de local ante Tijuana, después de perder 1-2 con León, aunque en medio de ese tramo logró un triunfo por 2-0 frente a Tigres que demostró que el equipo puede competir cuando le sale el funcionamiento.
El historial entre Cruz Azul y FC Juárez
El historial es amplio y muy favorable a Cruz Azul: de 17 enfrentamientos ganó 12, FC Juárez se quedó con apenas 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 33 tantos a favor de la Máquina contra 14 de los Bravos.
En el enfrentamiento más reciente, de enero de 2026, FC Juárez cayó 4-3 como local ante Cruz Azul en un partido con mucho gol. Antes de eso, en septiembre de 2025, Cruz Azul había ganado 3-2 como local, y en enero de ese mismo año FC Juárez se había quedado con la victoria por 1-0, mostrando que aun con la diferencia histórica, el equipo fronterizo puede dar el golpe puntual.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/01/2026
|FC Juárez vs. Cruz Azul
|3-4
|Liga MX
|20/09/2025
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|3-2
|Liga MX
|18/01/2025
|FC Juárez vs. Cruz Azul
|1-0
|Liga MX
|24/10/2024
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|4-0
|Liga MX
|20/01/2024
|FC Juárez vs. Cruz Azul
|0-0
|Liga MX
|02/11/2023
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|2-0
|Liga MX
|21/06/2023
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|3-1
|Club Friendlies
|25/02/2023
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|1-0
|Liga MX
|03/09/2022
|FC Juárez vs. Cruz Azul
|2-2
|Liga MX
|16/01/2022
|Cruz Azul vs. FC Juárez
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 21:10 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: TUDN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
- Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
- Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
- Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
- Cruz Azul suma 17 puntos en el torneo.
- FC Juárez suma 4 puntos en el torneo.