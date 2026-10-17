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Cruz Azul vs. FC Juárez en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Banorte, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Cruz Azul vs. Juarez, Liga MX
Cruz Azul vs. Juarez, Liga MX

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul necesita dejar atrás los empates para no perderle pisada a la zona alta, mientras que FC Juárez llega obligado a reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.

La Máquina quiere cortar una racha de resultados parejos que le impide despegar en la tabla, y enfrente tiene al equipo que menos puntos sumó en todo el torneo.

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La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul no conoce la victoria en sus últimas presentaciones: empató 3-3 en la visita a Pumas, también igualó 3-3 como local ante Toluca y antes de eso cayó 0-1 frente a Monterrey. Son 17 unidades en 11 fechas, en la mitad de la tabla, y el empate constante empieza a pesarle a un equipo que suele exigirse pelear arriba.

FC Juárez es el último de los 18 equipos de la Liga MX con apenas 4 puntos en 11 partidos. Viene de empatar 1-1 de local ante Tijuana, después de perder 1-2 con León, aunque en medio de ese tramo logró un triunfo por 2-0 frente a Tigres que demostró que el equipo puede competir cuando le sale el funcionamiento.

El historial entre Cruz Azul y FC Juárez

El historial es amplio y muy favorable a Cruz Azul: de 17 enfrentamientos ganó 12, FC Juárez se quedó con apenas 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 33 tantos a favor de la Máquina contra 14 de los Bravos.

En el enfrentamiento más reciente, de enero de 2026, FC Juárez cayó 4-3 como local ante Cruz Azul en un partido con mucho gol. Antes de eso, en septiembre de 2025, Cruz Azul había ganado 3-2 como local, y en enero de ese mismo año FC Juárez se había quedado con la victoria por 1-0, mostrando que aun con la diferencia histórica, el equipo fronterizo puede dar el golpe puntual.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
31/01/2026FC Juárez vs. Cruz Azul3-4Liga MX
20/09/2025Cruz Azul vs. FC Juárez3-2Liga MX
18/01/2025FC Juárez vs. Cruz Azul1-0Liga MX
24/10/2024Cruz Azul vs. FC Juárez4-0Liga MX
20/01/2024FC Juárez vs. Cruz Azul0-0Liga MX
02/11/2023Cruz Azul vs. FC Juárez2-0Liga MX
21/06/2023Cruz Azul vs. FC Juárez3-1Club Friendlies
25/02/2023Cruz Azul vs. FC Juárez1-0Liga MX
03/09/2022FC Juárez vs. Cruz Azul2-2Liga MX
16/01/2022Cruz Azul vs. FC Juárez1-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
  • Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
  • Centroamérica: TUDN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs
  • Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
  • Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo y ViX.
  • Cruz Azul suma 17 puntos en el torneo.
  • FC Juárez suma 4 puntos en el torneo.
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