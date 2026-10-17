Cruz Azul vs. FC Juárez en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Banorte, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Cruz Azul recibe a FC Juárez este sábado 17 de octubre desde las 21:10 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Cruz Azul necesita dejar atrás los empates para no perderle pisada a la zona alta, mientras que FC Juárez llega obligado a reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.

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La Máquina quiere cortar una racha de resultados parejos que le impide despegar en la tabla, y enfrente tiene al equipo que menos puntos sumó en todo el torneo.

La actualidad de ambos equipos

Cruz Azul no conoce la victoria en sus últimas presentaciones: empató 3-3 en la visita a Pumas, también igualó 3-3 como local ante Toluca y antes de eso cayó 0-1 frente a Monterrey. Son 17 unidades en 11 fechas, en la mitad de la tabla, y el empate constante empieza a pesarle a un equipo que suele exigirse pelear arriba.

FC Juárez es el último de los 18 equipos de la Liga MX con apenas 4 puntos en 11 partidos. Viene de empatar 1-1 de local ante Tijuana, después de perder 1-2 con León, aunque en medio de ese tramo logró un triunfo por 2-0 frente a Tigres que demostró que el equipo puede competir cuando le sale el funcionamiento.

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El historial entre Cruz Azul y FC Juárez

El historial es amplio y muy favorable a Cruz Azul: de 17 enfrentamientos ganó 12, FC Juárez se quedó con apenas 2 y hubo 3 empates. La diferencia de gol también lo dice todo, 33 tantos a favor de la Máquina contra 14 de los Bravos.

En el enfrentamiento más reciente, de enero de 2026, FC Juárez cayó 4-3 como local ante Cruz Azul en un partido con mucho gol. Antes de eso, en septiembre de 2025, Cruz Azul había ganado 3-2 como local, y en enero de ese mismo año FC Juárez se había quedado con la victoria por 1-0, mostrando que aun con la diferencia histórica, el equipo fronterizo puede dar el golpe puntual.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 31/01/2026 FC Juárez vs. Cruz Azul 3-4 Liga MX 20/09/2025 Cruz Azul vs. FC Juárez 3-2 Liga MX 18/01/2025 FC Juárez vs. Cruz Azul 1-0 Liga MX 24/10/2024 Cruz Azul vs. FC Juárez 4-0 Liga MX 20/01/2024 FC Juárez vs. Cruz Azul 0-0 Liga MX 02/11/2023 Cruz Azul vs. FC Juárez 2-0 Liga MX 21/06/2023 Cruz Azul vs. FC Juárez 3-1 Club Friendlies 25/02/2023 Cruz Azul vs. FC Juárez 1-0 Liga MX 03/09/2022 FC Juárez vs. Cruz Azul 2-2 Liga MX 16/01/2022 Cruz Azul vs. FC Juárez 1-0 Liga MX

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Horario del partido

México: 21:10 hs

Por dónde ver el partido

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Estados Unidos: TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

TUDN, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX Centroamérica: TUDN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Santos Laguna vs. Querétaro — sábado 17 de octubre, 17:00 hs

Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs

Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs

Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis