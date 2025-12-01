Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Cruz Azul vs. Tigres UANL: Día, hora y TV de la ida de las semifinales del Apertura 2025

La Máquina Cementera y los Felinos se enfrentarán por la Ida de las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Tigres UANL y Cruz Azul se enfrentarán por las Semifinales del Apertura 2025
© Getty ImagesTigres UANL y Cruz Azul se enfrentarán por las Semifinales del Apertura 2025

Después de varias horas de espera, la Liga MX finalmente hizo oficial los días y horarios para los partidos de Semifinales del Apertura 2025. Tras vencer a Chivas y Juárez, respectivamente, Cruz Azul y Tigres UANL van por el título de la competencia local.

Publicidad

El primer duelo de la serie se jugará en el Estadio Olímpico Universitarios, la casa de Pumas UNAM, pero donde la Máquina Cementera está siendo de local hasta la reapertura del Estadio Azteca. Por su parte, los Felinos saben que un buen resultado fuera de casa puede ser clave para manejar el partido decisivo en el Estadio Universitario.

Tweet placeholder

El encuentro de Ida entre Cruz Azul y Tigres UANL se disputará este miércoles 3 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en la capital mexicana. Además, será transmitido por Canal 5 de Televisa. Además, podrá verse en México a través de la pantalla de TUDN y VIX (streaming).

Publicidad

La definición de la serie será tres días después, el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario. Ahí, el conjunto auriazul buscará cerrar con fuerza frente a su público, mientras que Cruz Azul irá por una nueva final del torneo nacional.

Los demás cruces confirmados de los Cuartos de Final del Apertura 2025

  • Toluca (1°) vs. Rayados (5°)
    • Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas.
    • Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.
¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

ver también

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de las Semifinales
Liga MX

Liguilla del Apertura 2025: cruces, días y horarios confirmados de las Semifinales

La IA predijo los resultados de las Semifinales del Apertura 2025
Liga MX

La IA predijo los resultados de las Semifinales del Apertura 2025

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?
Liga MX

¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

Juárez despidió a Martín Varini con sentida publicación repasando sus récords
Liga MX

Juárez despidió a Martín Varini con sentida publicación repasando sus récords

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo