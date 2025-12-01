Cruz Azul vs. Tigres UANL: Día, hora y TV de la ida de las semifinales del Apertura 2025

Después de varias horas de espera, la Liga MX finalmente hizo oficial los días y horarios para los partidos de Semifinales del Apertura 2025. Tras vencer a Chivas y Juárez, respectivamente, Cruz Azul y Tigres UANL van por el título de la competencia local.

Publicidad

Publicidad

El primer duelo de la serie se jugará en el Estadio Olímpico Universitarios, la casa de Pumas UNAM, pero donde la Máquina Cementera está siendo de local hasta la reapertura del Estadio Azteca. Por su parte, los Felinos saben que un buen resultado fuera de casa puede ser clave para manejar el partido decisivo en el Estadio Universitario.

Tweet placeholder

El encuentro de Ida entre Cruz Azul y Tigres UANL se disputará este miércoles 3 de diciembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en la capital mexicana. Además, será transmitido por Canal 5 de Televisa. Además, podrá verse en México a través de la pantalla de TUDN y VIX (streaming).

Publicidad

Publicidad

La definición de la serie será tres días después, el sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario. Ahí, el conjunto auriazul buscará cerrar con fuerza frente a su público, mientras que Cruz Azul irá por una nueva final del torneo nacional.

Los demás cruces confirmados de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Toluca (1°) vs. Rayados (5°) Ida: miércoles 3 de diciembre en el Estadio BBVA a las 21:10 horas. Vuelta: sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.

