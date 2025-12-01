Es tendencia:
¿Hace cuánto no ganan la Liga MX los Semifinalistas del Apertura 2025?

Cuánto hace que los últimos cuatro equipos en carrera por la Primera División de México no ganan la competencia.

Por Agustín Zabaleta

Cuánto hace que los Semifinalistas del Apertura 2025 no ganan la Liga MX

Tras el final de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, quedaron definidos los cuatro semifinalistas que siguen en carrera y sueñan con levantar el título de la Primera División de México. En llaves parejas, fueron los detalles los que le dieron el pasaje a estos cuatro conjuntos.

Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul y Rayados son los cuatro contendientes al título tras la eliminación de Juárez, Xolos, Chivas y América. Todos quieren volver a ser campeones, y algunos ya acumulan varios años sin levantar el trofeo de la competencia nacional.

El más tranquilo en esta cuestión son los Diablos Rojos, sin duda alguna. Toluca es el actual campeón y viene de vencer a América en la definición del Clausura 2025, luego de dejar en el camino a Rayados y Tigres UANL. El cuadro escarlata va por el bicampeonato.

Luego, los Felinos les siguen, ya que su última conquista fue en el Clausura 2023, donde vencieron, en una Liguilla particular, a Puebla, Toluca, Rayados y Chivas. Por otro lado, el Clausura 2021 fue la última alegría de la Máquina Cementera, donde vencieron a Toluca, Pachuca y Santos Laguna en la Final.

Por último, quien más tiempo lleva sin levantar el trofeo son los Albiazules. Los regiomontanos no ganar la competencia desde el Apertura 2019, donde dejaron en el camino a Santos Laguna, Necaxa y América en la gran definición de la competencia.

¿Cuántos títulos de Liga MX tienen los Semifinalistas del Apertura 2025?

  • 11 títulos – Toluca
  • 9 títulos – Cruz Azul
  • 8 títulos – Tigres UANL
  • 5 títulos – Rayados
En síntesis

  • Toluca es el actual campeón de la Liga MX, tras ganar el título en el Clausura 2025 ante el América.
  • La última conquista de Tigres UANL fue en el Clausura 2023 y la de Cruz Azul fue en el Clausura 2021.
  • Rayados es el Semifinalista que lleva más tiempo sin ganar la Liga MX, siendo su último título en el Apertura 2019.
