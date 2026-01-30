El corriente Torneo Clausura 2026 no ha iniciado particularmente tal como se esperaba, en lo que respecta a las actuaciones de los mejores goleadores de la Liga MX. En el trancurso de estas jornadas iniciales, pocos artilleros se han destacado con sólidas performances y la tabla de golea está espectacularmente pareja.

El caso más claro es el de Paulinho, vigente ¡tricampeón! de goleo, que todavía no ha podido convertir ni un gol en este nuevo campeonato. Incluso, por la falta de confianza, ha cedido un penal a un compañero en el último partido, cuando normalmente él se haría cargo. Lo mismo le ha sucedido a otros de los grandes ‘killers’ de la liga.

El que en las últimas horas ha podido desahogarse y cortar la sequía ha sido uno de los mejores de la temporada pasada. Oscar Estupiñán marcó un doblete para FC Juárez esta noche, en la derrota por 4-3 ante Cruz Azul en casa. Primero, anotó vía tiro penal, y luego, estando donde deben ubicarse los goleadores para empujar el balón a la red.

Oscar Estupiñán casi le arruina la noche a Cruz Azul [Foto: Getty]

Con sus conquistas por duplicado con FC Juárez, el atacante quedó como escolta de la tabla de goleo. No había podido marcar ante Mazatlán, Chivas ni Santos Laguna (dio asistencia), pero sí pudo romper la racha negativa contra Cruz Azul. Por la baja producción de sus competidores por el título, le fue sencillo al colombiano acercarse a lo más alto de este rubro.

Hasta el momento, el máximo anotador de esta campaña está siendo José Paradela; sí, un mediocampista lidera el ránking de goleo de este Clausura 2026. El talentoso enganche del cuadro celeste lleva 3 tantos en el campeonato: sus víctimas fueron Atlas, Puebla y hoy FC Juárez, todos en forma consecutiva. La semana próxima, visitarán a Toluca… ¿le marcará al campeón?

De este modo, Oscar Estupiñán se colocó en el segundo escalón en la carrera por el título de goleo de esta Liga MX. En su misma posición, con dos goles, se ubican Adalberto Carrasquilla, Armando González, Facundo Almada, Francisco Villalba, Joao Pedro, Íker Fimbres, Jordan Carrillo, Marcelo Flores, Mateo Coronel y Helinho. ¿Podrá arrebatar el liderato en los siguientes juegos?

La tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Oscar Esupiñán: