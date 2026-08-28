El goleador de 'La Fiera' no aparece en la formación para el desafío en el Azteca. ¿Qué le sucedió?

El León es el ‘equipo sensación’ de este tramo del semestre en México y el continente. Con siete triunfos consecutivos en la temporada, buscará llegar a la octava victoria cuando visiten al Atlante este viernes. Se viene un partidazo en el Coloso de Santa Úrsula esta tarde, en el comienzo de la sexta jornada del Apertura 2026.

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En la previa de este desafío doméstico, ‘La Fiera’ presentó una formación con cambios respecto al último partido. La principal sorpresa es la ausencia de Daniel Arcila, el jugador “más en forma” de León en lo que va del semestre. El colombiano pasa por un presente inmejorable pero no está en el once inicial en esta ocasión.

Para la tranquilidad de la afición, la realidad es que Javier Gandolfi optó por preservar a su goleador en este encuentro ante el Atlante, pensando en lo que viene. León tiene que enfrentar al Toluca entre-semana por Leagues Cup en Estados Unidos, y con el calendario apretado que tienen, el entrenador cuidó a su estrella.

León sale sin Daniel Arcila de titular [Foto: Getty]

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Dentro de esta parte de la temporada, Daniel Arcila anotó 7 tantos en sus últimas 7 presentaciones. Esos goles se repartieron entre Inter Miami (x2), Pachuca, Nashville, Orlando City, Necaxa y Monterrey, que fueron las víctimas de su enorme actualidad. Este viernes, el atacante estará en el banco de suplentes ante el Atlante.

De esta manera, Gandolfi realiza cuatro modificaciones respecto al equipo que venía de golear a Real Salt Lake hace unos días. Jhojan Romaña, José Rodríguez, Jordi Cortizo y Daniel Arcila son los que salen del once titular. Paul Bellón, Kevin Lara, Juanpi Domínguez e Ismael Díaz se meten en la formación en reemplazo de los mencionados.

Sin Daniel Arcila que espera su turno entre los suplentes, así forma el León para visitar al Atlante en el Azteca por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX: Oscar García; Iván Moreno, Paul Bellón, Juan Guevara, Sebastián Vegas; Rodrigo Echeverría, Kevin Lara; Fernando Beltrán; Juan Pablo Domínguez, Diber Cambindo, Ismael Díaz.