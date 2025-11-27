Este miércoles comenzó la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con resultados que sorprendieron a los aficionados. Especialmente el partido entre Xolos y Tigres, que terminó en goleada por 3-0 para el equipo de Tijuana en el Estadio Caliente.

Los felinos no estuvieron a la altura de las circunstancias en la fase eliminatoria del torneo. Ahora deberán acudir a la épica en el Volcán donde serán recibidos por su afición el próximo sábado para intentar revertir la situación y lograr la clasificación.

Uno de los responsables de que Xolos se quede a un paso de semifinales fue Gilberto Mora. La joven promesa mexicana tuvo una actuación estelar este miércoles y brilló en la Liguilla.

El futbolista cerró la goleada de su equipo con un lindo gol para extender la ventaja. Además, se convirtió en el futbolista más joven de la historia en marcar un gol en Liguilla (17 años y 44 días), el anterior había sido Rafa Márquez con la misma edad pero 287 días.

Todos se rindieron a los pies del futbolista que es la gran apuesta de México 2026. Uno de ellos fue el periodista David Faitelson, quien en sus redes sociales necesitó de solo cuatro palabras para describir al futbolista que es sensación en México.

¿Qué dijo Faitelson?

“Gilberto Mora es “la cara de felicidad” del futbol mexicano”, comentó en primer lugar. . Y agregó: “Xolos salió a jugar hoy con 8 mexicanos, entre ellos, el ‘niño maravilla’, Gilberto Mora. Gran, pero gran trabajo de Sebastián Abreu. Es la gran revelación del torneo como entrenador…”.

