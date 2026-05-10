El goleador tuvo en sus pies la oportunidad más deseada, pero el poste le dijo que no.

Esta todo listo para festejar, conseguir una remontada que parecía imposible, pero cuando el destino no quiere es imposible hacerlo cambiar de opinión. América perdía 3-0 a los 24 minutos ante Pumas UNAM y necesitaba cuatro goles para remontar la serie de cuartos de final del Clausura 2026. Hizo lo más difícil, empató el global y precisaba de un tanto más que pudo haber llegado gracias a Henry Martín, pero el goleador falló.

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Sí, justo él, quien supo llenar de gloria a las Águilas en tantas oportunidades, esta vez terminó siendo el villano de una serie que no recibió más tantos, culminó igualada en seis goles por lados y dándole el paso a las semifinales a los Felinos comandados por Efraín Juárez.

El penal que falló Henry Martín en Pumas vs. América

“Henry Martin”



Porque le pegó como mi abuela y falló este penal en el partido del América ante Pumas por la Liga MX. Mi tío en silla de ruedas patea mejor que el pedazo de cagón hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/9Ga7dyl3BM — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) May 11, 2026

Transcurría el minuto 87 en el Estadio Universitario, cuando el aire se cortaba con una cuchara y la expectativa estaba en su punto más alto. Henry se paró para rematar de diestro y pocos imaginaban que fuera a fallar a tan poco del final, pero terminó cruzando su remate y se estrelló contra el poste izquierdo de la portería defendida por Keylor Navas. El rebote no fue favorable tampoco y el peligro se disipó.

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La particularidad de la situación es que Henry había ejecutado un penal en la ida y no había fallado. La calidad de Martín está confirmada de sobra, pero la suerte no estuvo de su lado y muchos aficionados cuestionan por qué fue él quien se encargó de ejecutar la pena máxima y no otro como Alejandro Zendejas, autor de dos tantos desde los 12 pasos en ambos encuentros.

De esta manera, aunque América estuvo cerca del milagro con una remontada pocas veces vista en la historia del deporte, tanto en el compromiso de ida como en el de vuelta, lo cierto es que los comandados por André Jardine terminaron una primera mitad del año que nunca terminó de fluir. El nivel del equipo recibió cuestionamientos en todo momento y la competencia se acabo mucho más temprano de lo que se esperaba en Coapa.

En síntesis

El delantero Henry Martín falló un penal al minuto 87 que eliminó al América .

falló un penal al minuto 87 que eliminó al . Los Pumas de Efraín Juárez avanzaron a semifinales tras empatar el global 6-6 .

de Efraín Juárez avanzaron a semifinales tras empatar el . El portero Keylor Navas defendió la portería universitaria durante el empate en el Estadio Universitario.