Una de las grandes figuras de los Tuzos se mostró muy molesto tras confirmarse que habrá cambio de árbitro para las semifinales.

Este miércoles comenzarán las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La actividad abrirá con el duelo entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Banorte. Mientras tanto, el jueves se enfrentarán Pachuca y Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo. El fin de semana quedarán definidos los dos finalistas del campeonato.

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De cara al partido entre Tuzos y Universitarios, una de las situaciones que más llamó la atención fue el cambio de árbitro para la ida. La Comisión de Arbitraje ya había dado a conocer las designaciones oficiales. Luis Enrique Santander era el elegido para dirigir el encuentro en Hidalgo. Sin embargo, la situación cambió horas después de manera inesperada.

Finalmente, Ismael López Peñuelas será el encargado de impartir justicia en el compromiso. De acuerdo con información del periodista René Tovar, en Pumas existía molestia por la designación inicial. El antecedente de la alineación indebida ante América habría influido en la inconformidad auriazul. Tras ello, la Comisión de Arbitraje modificó la designación para el encuentro.

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Elías Montiel contundente

Luego de conocerse el cambio arbitral, Elías Montiel fue consultado sobre el tema. El mediocampista de Pachuca no ocultó su molestia por lo sucedido en la previa del partido. Además, dejó una declaración que rápidamente generó debate en redes sociales.

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“Todos sabemos que contra Pachuca en temas de arbitraje, de federación siempre hay algo que nos quieren mover”, expresó el futbolista de los Tuzos, que dejó en claro su malestar.