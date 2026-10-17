Diego Lainez habló sobre Gilberto Mora y su posible venta: “Está para jugar en Europa”

Diego Lainez debutó con 18 años en Europa y está capacitado para hablar del tema, por eso fue consultado acerca de Gilberto Mora.

Diego Lainez fue uno de los últimos mexicanos que tuvo la oportunidad de jugar en Europa desde muy joven. El actual futbolista de Tigres debutó a los 18 años con Real Betis en 2019 después de destacarse en sus inicios con el América y, debido a este antecedente, el ‘Factor’ sabe de lo que habla.

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En la previa al duelo de Tigres frente a Chivas de este sábado, a Diego Lainez le consultaron sobre Gilberto Mora y su posible salida al Viejo Continente y si lo ve a la altura como para jugar en Europa. Y el extremo mexicano no dudó en dar una opinión favorable.

Diego Lainez sobre Gilberto Mora

“He tenido la oportunidad de hablar con él. Es un chico muy centrado, muy educado. La verdad, en ese sentido podemos estar tranquilos. Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa. El país también tiene la necesidad de tener un referente en Europa, porque somos un país muy grande. En mi opinión, un gran país, con muy buenas personas y personas muy capaces. Siempre está esa expectativa y depende de él saber a dónde llevarla”, comenzó diciendo Diego Lainez.

Gilberto Mora y Diego Lainez en la Liga MX (Imago7)

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“Sin duda alguna es un gran jugador. Tiene un talento increíble, ya lo dirá lo misma carrera para lo que está. Es un gran muchacho, está para jugar en Europa y en mi opinión es lo que debería hacer. El país y la selección necesita eso, tarde o temprano él estará en ese nivel. Es un jugador con todas las características para estar ahí”, sentenció el futbolista de Tigres acerca de Gilberto Mora.

La joya de la Selección Mexicana cumplió los 18 años el pasado 14 de octubre y todo indicaría que está atravesando sus últimos meses en el país antes de ser vendido oficialmente. No obstante, hasta el momento Xolos no confirmó ningún traspaso.

A Diego Lainez le costó asentarse en Europa y el propio jugador reconoció que recién volvió a ser feliz una vez que regresó a la Liga MX y fichó con Tigres. En México esperan que Gilberto Mora sí pueda estar a la altura de lo que demanda el Viejo Continente así el país tiene un referente dentro de la elite del futbol.

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En síntesis